Cet été, la NASA a déjà tenté de sauver le télescope Swift pour les mêmes raisons. Le vaisseau robotique LINK, conçu par la start-up Katalyst, devait ainsi le remonter sur une orbite plus haute. Mais après une panne, l’agence a dû renoncer. Si le télescope lancé en 2004 s’apprête à brûler dans l’atmosphère, il semblerait bien que les ingénieurs aient envie de s’en inspirer pour venir en aide aux plus emblématiques des observatoires spatiaux : Hubble.