Le troisième cliché, réalisé par l'instrument MIRI (dont l'ESA a fourni la moitié), est le plus fantomatique. Il capte l'infrarouge moyen, une lumière encore plus éloignée du visible, qui révèle la faible chaleur de la poussière tiède. Celle-ci dessine les contours du chat avec l'aide des PAH (hydrocarbures aromatiques polycycliques), des molécules de carbone qu'on retrouve aussi dans la suie. Excitées à leur tour par les étoiles, elles réémettent cette énergie en infrarouge. On a ainsi un chat aux reflets bleutés et verdâtres, dont les nuances traduiraient l'intensité de ces émissions et l'éclairage reçu, et pas seulement la température. Sur sa gauche, de petits grumeaux de matière et de fins filaments ressortent nettement. Sur sa droite, une source lumineuse jaune se détache sur un fond rougeâtre, barrée par un mince filament. Les deux sont-ils réellement liés, ou simplement alignés par hasard dans notre champ de vision ? L'image seule ne permet pas de trancher. Voué à se disperser, ce chat aide en attendant les astronomes à mieux cerner la naissance chaotique des étoiles.