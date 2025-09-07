L'astrophotographe Ronald Brecher a photographié une nébuleuse qui ressemble à un requin géant dans la constellation de Céphée. Ce nuage de gaz et de poussière s'étend sur 15 années-lumière à 650 années-lumière de la Terre.
Ronald Brecher a capturé cette image pendant plusieurs nuits entre le 23 et le 30 juillet dernier depuis son domicile de Guelph au Canada. Le photographe amateur a utilisé une lunette Sky-Watcher Esprit 70 EDX équipée d'une caméra d'astronomie QHY367C Pro pour révéler ce phénomène toujours aussi magique que sont les clichés de ce genre.
La « nébuleuse du Requin » ou LDN 1235 forme un vaste nuage interstellaire qui évoque parfaitement la silhouette d'un squale chassant dans les profondeurs spatiales. L'étoile HD 211300 de magnitude 6 constitue « l'œil » brillant du requin, tandis que des nageoires dorsales et pectorales se dessinent naturellement dans la structure nébuleuse. La galaxie spirale barrée PGC 67671 apparaît comme une tache lumineuse légèrement derrière la nageoire dorsale du prédateur cosmique.
Les secrets techniques de la prise de vue cosmique
L'astrophotographe a travaillé sous la lumière d'un premier quartier de lune pendant plusieurs nuits consécutives. « J'adore photographier les nébuleuses sombres », explique-t-il à nos confrères de Space.com : « Il faut un temps d'exposition total assez long sans clair de lune, car les filaments de nébulosité sont très faibles ».
Les données collectées ont ensuite été post-traitées avec le logiciel PixInsight. Il a obtenu bien plus qu'une simple nébuleuse sombre. Les taches bleues visibles vers le haut et le bas du requin correspondent à des nébuleuses par réflexion. Ces immenses nuages de poussière et de gaz contiennent des particules qui diffusent efficacement les longueurs d'onde bleues de la lumière des étoiles proches.
La technique photographique demande une patience particulière. Les filaments de cette nébuleuse sont extrêmement faibles et il faut des expositions prolongées. « Obtenir une galaxie bonus et quelques nébuleuses à réflexion bleue, c'est la cerise sur le gâteau », ajoute l'astrophotographe.
Le rayonnement stellaire sculpte un géant de 15 années-lumière dans l'espace
On l'aura bien compris, ce prédateur en milieu aquatique n'a rien de dangereux lorsqu'on l'observe en levant les yeux. Le rayonnement d'étoiles énergétiques a modelé ce nuage de gaz et de poussière interstellaires pour créer cette forme de requin. Les étoiles massives utilisent leur lumière haute énergie et leurs vents stellaires pour sculpter ces structures dans leur nuage de naissance.
La poussière sombre ressemble à de la fumée de cigarette et se forme dans l'atmosphère froide des étoiles géantes. Après avoir été expulsée avec le gaz puis recondensée par la gravité, elle crée ces formes spectaculaires. La chaleur générée par les étoiles évapore le nuage moléculaire trouble. L'hydrogène gazeux ambiant se disperse et brille en rouge.
Cette nébuleuse comprend plusieurs nébuleuses de poussière plus petites comme la nébuleuse sombre de Lynds 1235 et Van den Bergh 149 et 150. L'ensemble s'étend sur environ 15 années-lumière vers la constellation du roi d'Éthiopie, Céphée.
Cette tendance à reconnaître des formes familières dans les nuages cosmiques porte un nom scientifique : la paréidolie. Ce processus mental nous pousse à identifier des formes connues dans des stimuli visuels aléatoires comme les nuages, la fumée ou les taches. Le phénomène explique pourquoi notre cerveau transforme automatiquement ce nuage de gaz et de poussière en silhouette de requin géant chassant dans l'espace.