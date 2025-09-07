On l'aura bien compris, ce prédateur en milieu aquatique n'a rien de dangereux lorsqu'on l'observe en levant les yeux. Le rayonnement d'étoiles énergétiques a modelé ce nuage de gaz et de poussière interstellaires pour créer cette forme de requin. Les étoiles massives utilisent leur lumière haute énergie et leurs vents stellaires pour sculpter ces structures dans leur nuage de naissance.

La poussière sombre ressemble à de la fumée de cigarette et se forme dans l'atmosphère froide des étoiles géantes. Après avoir été expulsée avec le gaz puis recondensée par la gravité, elle crée ces formes spectaculaires. La chaleur générée par les étoiles évapore le nuage moléculaire trouble. L'hydrogène gazeux ambiant se disperse et brille en rouge.

Cette nébuleuse comprend plusieurs nébuleuses de poussière plus petites comme la nébuleuse sombre de Lynds 1235 et Van den Bergh 149 et 150. L'ensemble s'étend sur environ 15 années-lumière vers la constellation du roi d'Éthiopie, Céphée.

Cette tendance à reconnaître des formes familières dans les nuages cosmiques porte un nom scientifique : la paréidolie. Ce processus mental nous pousse à identifier des formes connues dans des stimuli visuels aléatoires comme les nuages, la fumée ou les taches. Le phénomène explique pourquoi notre cerveau transforme automatiquement ce nuage de gaz et de poussière en silhouette de requin géant chassant dans l'espace.