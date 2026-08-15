Le rayonnement ultraviolet intense de Sagittarius A* et de l’amas d’étoiles qui l’entoure devrait, en théorie, dissocier les molécules avant qu’elles ne s’accumulent. La détection d’eau perturbe, voire contredit cette prévision. Le parsec central de la Voie lactée abrite par ailleurs des millions d’étoiles, dont une partie devrait, compte tenu de son âge, se trouver au stade de géante rouge évoluée. IRS 3 reste la seule à afficher une enveloppe de poussière visible aussi près du trou noir, un déséquilibre que les astronomes appellent le paradoxe des géantes rouges manquantes. Son rythme de perte de masse, environ 6 × 10⁻⁵ masse solaire par an, dépasse le seuil nécessaire pour résister à l’arrachement par le rayonnement et les forces de marée. Elle garde une coquille de poussière repérable, là où d’autres étoiles semblables en sont probablement dépouillées.

IRS 3 n’est qu’une cible parmi d’autres pour le programme d’observation MICONIC (Mid-Infrared Characterisation of Nearby Iconic galaxy Centres), qui vise à caractériser systématiquement les propriétés infrarouges des noyaux de galaxies proches. « Les centres galactiques comptent parmi les environnements les plus extrêmes ; comprendre si des étoiles peuvent continuer à enrichir leur environnement y est donc une question importante », a expliqué Florian Peißker, chercheur à l’université de Cologne et auteur principal de l’étude. Lors d'observations antérieures menées avec le réseau ALMA il avait déjà repéré, à 1,6 million d’unités astronomiques de l’étoile, une coquille de poussière plus froide, trace d’une matière éjectée depuis des milliers d'’années.

D'’autres signatures sont apparues dans le spectre de MIRI : des traces possibles de dioxyde de carbone vers 15 microns et des bandes d’hydroxyle entre 14 et 17 microns. L’équipe les a réservées à une autre analyse.