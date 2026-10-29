Virgin Galactic s’apprête à reprendre du service dans un secteur très prometteur il y a quelques années, et désormais abandonné par quasi tout le monde. Aux États-Unis, aucune mission de tourisme spatial n’a eu lieu depuis dix mois, lorsque Blue Origin a décidé de mettre New Shepard en pause pour se concentrer sur New Glenn et la Lune. SpaceX, de son côté, a effectué sa dernière mission touristique avec Crew Dragon en avril 2025, et concentre aujourd’hui toute son énergie sur Starship et l’IA.