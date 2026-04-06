Virgin Galactic a pour programme de mener des tests durant le troisième trimestre 2026, et de commencer les premiers vols commerciaux durant le dernier trimestre de la même année. Pour le moment, l'entreprise compte mettre au total 50 tickets en vente, et arrêtera les réservations quand ce quota sera rempli.

À noter que ces nouveaux clients ne seront pas les seuls à pouvoir voler dans l'espace avec Virgin Galactic. La société compte 675 personnes qui ont déjà réservé une place grâce à un dépôt, pour certains effectué il y a près d'une décennie. Mais ça ne devrait pas être un problème pour Virgin, qui a de grandes ambitions dans les prochaines années. D'après le patron Michael Colglazier, l'objectif est de pouvoir dès 2027 assurer 10 voyages par mois.