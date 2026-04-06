L'espace est aujourd'hui à nouveau à la mode, avec la mission Artemis II. Et Virgin semble vouloir en profiter pour relancer son activité.
La dernière fois que Virgin Galactic se baladait dans l'espace, c'était en 2024, il y a deux ans donc. Depuis, l'entreprise n'a plus quitté la terre, et s'est mise à la recherche de fonds. Et en 2026, il semble qu'elle puisse à nouveau relancer ses activités, au moment même où tout le monde parle de la mission Artemis II, qui doit survoler la Lune ce soir - et qui sera accessible via un livestream sur Netflix.
Virgin Galactic relance des vols dans l'espace à 750 000 dollars la place
Rêvez-vous d'aller faire un tour dans l'espace ? Eh bien, sachez que ce n'est pas réservé qu'aux astronaute professionnels. Il existe des vols commerciaux, ce que va assurer à nouveau la compagnie Virgin.
En effet, comme nous l'apprend CNet, Virgin Galactic s'est remise à accepter des réservations la semaine dernière, au tarif de 750 000 dollars la place. Les heureux propriétaires d'un billet pourront voyager au sein d'un vaisseau Delta Class, capable de faire l'aller-retour deux fois par semaine, et qui peut emporter jusqu'à six personnes.
Virgin vise les 10 voyages mensuels dès 2027
Virgin Galactic a pour programme de mener des tests durant le troisième trimestre 2026, et de commencer les premiers vols commerciaux durant le dernier trimestre de la même année. Pour le moment, l'entreprise compte mettre au total 50 tickets en vente, et arrêtera les réservations quand ce quota sera rempli.
À noter que ces nouveaux clients ne seront pas les seuls à pouvoir voler dans l'espace avec Virgin Galactic. La société compte 675 personnes qui ont déjà réservé une place grâce à un dépôt, pour certains effectué il y a près d'une décennie. Mais ça ne devrait pas être un problème pour Virgin, qui a de grandes ambitions dans les prochaines années. D'après le patron Michael Colglazier, l'objectif est de pouvoir dès 2027 assurer 10 voyages par mois.