Virgin Galactic l’assure : ces reports ne résultent pas d’incidents majeurs, mais de l’accumulation de centaines de petites tâches sur l’avionique et les systèmes embarqués, certaines prenant plus de temps que prévu. Par exemple, certaines pièces ont été livrées avec une taille différente, obligeant les équipes à vérifier si la différence restait dans les tolérances acceptables. Mais sans surprise, cette annonce a fait chuter l’action de l’entreprise en Bourse.