Les utilisateurs de Claude Duet reçoivent chaque matin un résumé des urgences repérées dans leurs applications de travail, et l’agent IA d’Anthropic ne les relance ensuite que si une affaire réclame leur avis. Seuls les abonnés Pro et Max installés aux États-Unis peuvent pour l’instant s’inscrire sur sa liste d’attente.
Anthropic a ouvert hier une préversion de recherche de Duet, sous la forme d’une application pour iOS et Android, également accessible depuis claude.ai. L’agent récupère la mémoire et les applications connectées du compte Claude de son utilisateur, puis travaille sur une machine virtuelle équipée de son navigateur, sans qu’il faille laisser allumé l’ordinateur ou le téléphone de l’abonné. Duet arrive en concurrent des dots d’OpenAI et de Muse, l’agent que Meta a lancé le 8 septembre alors qu’il avait changé le mot de passe d’un testeur sans son accord. Anthropic destine Duet aux indépendants et aux patrons de petites entreprises, et chacune des vérifications que l’agent mène en arrière-plan est décomptée de leur forfait.
- Exécution des tâches dans le cloud
- Intégration à l'écosystème Claude
- Gestion des services connectés
Les petits patrons valident chaque paiement de Duet
Amin Ebrahimi emploie environ 110 personnes chez Shahs of Kabob, son enseigne du sud de la Floride, et il a confié à Duet sa comptabilité et son service client pendant la phase de test. Avec l’agent, il a aussi épluché ses factures établissement par établissement. « Je n’ai pas besoin d’ouvrir 100 onglets », a-t-il raconté à Anthropic. Meta courtise ce public avec une version de Muse pour les petites entreprises, reliée à Asana ou Canva. Duet puise de son côté dans les plus de 6 000 connecteurs et plugins de la boutique de Claude, de quoi relancer les clients en retard de paiement dans QuickBooks ou préparer les fiches de paie dans Gusto.
Avant d’envoyer un message, de payer, de signer un document ou de supprimer un fichier, l’agent montre à son utilisateur ce qu’il s’apprête à faire et attend son accord. Anthropic interdit à Duet d’acheter ou de vendre des titres financiers et de virer de l’argent entre deux comptes, même avec l’accord de l’abonné. Lors des achats de l’entreprise, Duet règle avec une carte virtuelle générée par Link, le portefeuille numérique de Stripe, et le vrai numéro de carte de l’utilisateur n’est jamais communiqué. Anthropic a aussi ajouté un classifieur dédié, conçu pour rejeter toute demande de transmettre un numéro de carte bancaire ou un document d’identité. Duet ne transmet des données de santé ou de finances personnelles que si son utilisateur le lui demande explicitement.
Des vérifications toutes les quelques heures, prises sur votre forfait
Duet passe en revue les comptes connectés toutes les quelques heures, car l’abonné épuiserait beaucoup plus vite son quota avec une surveillance permanente, explique Anthropic. Chaque passage est décompté du forfait Pro ou Max, et l’agent puise dans le quota de vos conversations avec Claude. Si vous lui confiez un modèle financier ou une présentation, il multiplie les appels à Claude Opus 5.5, le modèle autour duquel Anthropic l’a conçu, et vous consommez votre forfait plus vite. Vous pouvez en revanche lui indiquer les sujets qui méritent une alerte et leur fréquence.
OpenAI inclut le premier de ses dots dans les abonnements Pro et Business Premium de ChatGPT, et les abonnés discutent avec lui sans entamer leur quota de messages. Anthropic ouvre Duet dès l’offre Pro de Claude, facturée 20 dollars par mois aux États-Unis, mais sans enveloppe séparée pour l’agent.
Cette préversion pourrait encore « mal lire un fil de discussion ou se tromper sur ce qui est urgent », prévient Anthropic dans des propos relayés par The Verge. L’entreprise reconnaît aussi des résultats moins bons pour les démarches personnelles, la réservation de billets par exemple, et Duet ne peut pas encore montrer son navigateur à l’utilisateur.
Les curieux installés en France devront patienter, puisque la liste d’attente n’accepte que les abonnés américains et que Meta ne propose pas Muse officiellement dans l’Hexagone. Anthropic promet de publier dans les prochains jours davantage d’informations sur la sécurité de Duet.