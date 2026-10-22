Amin Ebrahimi emploie environ 110 personnes chez Shahs of Kabob, son enseigne du sud de la Floride, et il a confié à Duet sa comptabilité et son service client pendant la phase de test. Avec l’agent, il a aussi épluché ses factures établissement par établissement. « Je n’ai pas besoin d’ouvrir 100 onglets », a-t-il raconté à Anthropic. Meta courtise ce public avec une version de Muse pour les petites entreprises, reliée à Asana ou Canva. Duet puise de son côté dans les plus de 6 000 connecteurs et plugins de la boutique de Claude, de quoi relancer les clients en retard de paiement dans QuickBooks ou préparer les fiches de paie dans Gusto.

Avant d’envoyer un message, de payer, de signer un document ou de supprimer un fichier, l’agent montre à son utilisateur ce qu’il s’apprête à faire et attend son accord. Anthropic interdit à Duet d’acheter ou de vendre des titres financiers et de virer de l’argent entre deux comptes, même avec l’accord de l’abonné. Lors des achats de l’entreprise, Duet règle avec une carte virtuelle générée par Link, le portefeuille numérique de Stripe, et le vrai numéro de carte de l’utilisateur n’est jamais communiqué. Anthropic a aussi ajouté un classifieur dédié, conçu pour rejeter toute demande de transmettre un numéro de carte bancaire ou un document d’identité. Duet ne transmet des données de santé ou de finances personnelles que si son utilisateur le lui demande explicitement.