L'IA n'aura bientôt plus de limite semble-t-il. Anthropic veut en effet faire de Claude votre outil préféré de gestion de vos finances !
Dès que l'intelligence artificielle est devenue un outil de masse, de nombreuses personnes se sont demandées comment utiliser la technologie pour faire du profit. Mais de manière plus globale, l'IA pourrait être une aide dans une gestion même quotidienne des finances des individus. Une idée qu'on veut développer du côté d'Anthropic, vu la nouvelle fonctionnalité qui arrive sur son chatbot Claude.
Vous pourrez bientôt connecter Claude à votre compte en banque
Vous n'êtes pas du genre à aimer gérer vos finances vous-mêmes ? La fonctionnalité « Money » que met en place Anthropic sur Claude pourrait alors vous intéresser. Le testeur TestingCatalog a en effet découvert une section « Money » dans l'application Claude pour iOS.
Cette fonctionnalité acueille l'utilisateur avec la phrase « Comprenez mieux vos finances avec Claude ». Il est ensuite proposé de connecter l'application à ses comptes bancaires, ainsi que la possibilité de poser des questions à Claude sur des sujets comme vos dépenses ou vos projets.
Une exclusivité pour les USA au début ?
On imagine qu'à la suite de cette autorisation donnée, Claude pourra de lui-même commencer à analyser les finances de l'utilisateur, que ce soit au niveau des paiements récurrents ou des dépenses ponctuelles, et pourra détecter des tendances. En produisant un profil de l'individu, l'IA pourra ensuite potentiellement offrir des conseils avisés au niveau de la gestion de ces finances.
Pour le moment, si l'on sait qu'il y a une fonctionnalité en développement, on ne sait pas encore par contre quelles données exactemment elle pourra utiliser, ni si Claude aura la possibilité d'effectuer des actions indépendantes. Par ailleurs, de ce que le leaker a pu montrer, il ne semble pas pour le moment qu'il y ait une version bureau à cette option « Money ». Enfin, eu égard à la question très sensible de finances personnelles, on imagine que la fonctionnalité ne devrait, au départ tout du moins, qu'être réservée aux États-Unis.