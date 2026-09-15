On imagine qu'à la suite de cette autorisation donnée, Claude pourra de lui-même commencer à analyser les finances de l'utilisateur, que ce soit au niveau des paiements récurrents ou des dépenses ponctuelles, et pourra détecter des tendances. En produisant un profil de l'individu, l'IA pourra ensuite potentiellement offrir des conseils avisés au niveau de la gestion de ces finances.

Pour le moment, si l'on sait qu'il y a une fonctionnalité en développement, on ne sait pas encore par contre quelles données exactemment elle pourra utiliser, ni si Claude aura la possibilité d'effectuer des actions indépendantes. Par ailleurs, de ce que le leaker a pu montrer, il ne semble pas pour le moment qu'il y ait une version bureau à cette option « Money ». Enfin, eu égard à la question très sensible de finances personnelles, on imagine que la fonctionnalité ne devrait, au départ tout du moins, qu'être réservée aux États-Unis.