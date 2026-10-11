Bien sûr, on se demande si un tel service est accessible en France et si demain, un agent IA pouvait négocier à notre place nos abonnements. On le rappelle, ni Muse ni Instinct ne sont proposés en France à l’heure où on écrit ces lignes. Meta réserve son agent au marché nord-américain, et Instinct fonctionne sur invitation, en version de test privée.

Mais admettons ! Un agent pourrait pourtant lire techniquement les relevés d’un client français. En vertu de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2), les banques doivent ouvrir des interfaces de programmation (API) aux services d’information sur les comptes enregistrés. Les éditeurs d’applications d’agrégation de comptes récupèrent par ce canal les soldes et les transactions de leurs utilisateurs. Pour lire à son tour ces données, l’éditeur d’un agent devrait être enregistré auprès de l’ACPR, ou dans un autre pays de l’Union grâce au passeport européen. Il pourrait aussi passer par un prestataire enregistré. Son agent consulterait alors les comptes sans demander à l’utilisateur ses identifiants bancaires.

Côté négociation, l’agent pourrait avoir affaire à un conseiller ou à une autre IA. Bouygues Telecom a annoncé en décembre 2025 le déploiement d’agents IA conçus avec ILLUIN Technology, une scale-up française, et fondés notamment sur les modèles Gemini de Google. Ces agents sont branchés sur la facturation, le CRM et la téléphonie de l’opérateur. L’opérateur prévoit d’éviter 2,5 millions d’appels pour cette année et d’automatiser la moitié de ses échanges avec les clients d’ici trois ans. Des conseillers prendraient donc toujours en charge l’autre moitié. Bouygues Telecom avait lancé dès 2024 un assistant de vente conversationnel avec Google Cloud.

Les marchands exigent aussi de savoir à qui ils parlent. Amazon a bloqué Muse sur son site en lui reprochant de naviguer sans révéler sa nature d’agent automatisé. « Les entreprises ont toujours une longueur d’avance pour rendre ces processus plus difficiles », a observé Ben Winters, directeur de l’IA et de la protection de la vie privée à la Consumer Federation of America.

Tony Soloman, directeur de l’analyse des assurances chez JD Power, s’attend à une bataille entre IA. « Je m’attends également à ce que les opérateurs utilisent l’IA pour mieux gérer les risques liés à certains de ces clients, en étant plus proactifs pour tenter de conserver les activités les plus rentables », a-t-il prévenu.

Quoi qu’il en soit, en France, nous en sommes encore au stade de la théorie.