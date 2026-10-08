Loin des yeux, dit-on, loin du cœur. Mais ici, surtout, loin du TPE. Un cybercriminel peut parfaitement vous joindre par téléphone et se faire passer pour un technicien de votre prestataire de paiement. Il peut ensuite demander une intervention à distance sur le terminal, par exemple via un logiciel comme AnyDesk, ou vous pousser à accepter le remplacement de votre appareil.

La banque LCL classe cette usurpation de technicien au nombre des principales arnaques aux terminaux de paiement signalées par des commerçants français en 2025. Cybermalveillance.gouv.fr observe aussi, pour l’année 2025, un bond de 159 % des arnaques au faux conseiller bancaire et de 517 % des usurpations de numéro de téléphone. Les cybercriminels en usent de plus en plus, souvent via WhatsApp, pour appuyer leurs appels frauduleux avant une demande d’intervention sur un terminal.

Mais ils fonctionnent également sans installer de logiciel. Un complice distrait votre personnel pendant qu’un deuxième individu échange le terminal contre un appareil identique, reprogrammé pour détourner les transactions vers un autre compte.

Et vous découvrez souvent la substitution seulement après des écarts sur vos relevés bancaires. E-monétique, spécialiste des solutions de paiement, a recensé un cas de ce type. Des cybercriminels ont détourné 750 000 euros en moins de cinq mois, répartis sur plusieurs commerces.

Comme ils ne manquent pas d’imagination, ils achètent un article avec une carte volée et son code confidentiel, puis réclament un remboursement sur un autre moyen de paiement, qu’ils contrôlent. LCL invite les commerçants à repérer la fraude grâce à plusieurs achats coûteux réglés coup sur coup avec des cartes différentes.