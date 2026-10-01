Pour chaque client que vous suivez, vous détenez des pièces d’identité, des relevés bancaires, des données fiscales et parfois des numéros de sécurité sociale. Vous conservez aussi la comptabilité complète des entreprises accompagnées, soldes, comptes clients, comptes fournisseurs et bulletins de paie compris.

Un attaquant peut, à partir de ces éléments, usurper l’identité d’un client, ouvrir un compte bancaire à son nom ou détourner des virements vers un compte tiers. Et en dehors des métiers bancaires et juridiques, vous êtes les seuls à conserver autant de données personnelles et financières.

Un cybercriminel peut aussi se servir de votre cabinet comme porte d’entrée vers vos clients, en envoyant, depuis une adresse de messagerie piratée, de fausses factures qui reprennent votre mise en forme. Un client pressé va alors croire que ces messages proviennent directement de vous, et exécuter le paiement demandé. C’est le principe de la fraude au faux fournisseur. Les fraudeurs détournent des virements vers des comptes tiers, souvent situés à l’étranger, en profitant des périodes de fin de mois ou de congés pour contourner les vérifications habituelles. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, le nombre de faux ordres de virement signalés a progressé de 29 % en 2024, et les demandes d’assistance liées à ce type de fraude ont bondi de 93 % sur la même période. D’après le cabinet Trustpair, moins d’une entreprise sur deux vérifiait, en 2024, les coordonnées bancaires de ses fournisseurs par une procédure automatisée.

C'’est ce qui est arrivé bien malgré lui à un comptable salarié d'une PME industrielle qui a, le 12 janvier dernier, ouvert la porte à une attaque de type ClickFix. Des attaquants ont affiché, dans son navigateur, un faux message d’erreur. Ils lui ont indiqué de coller un code dans PowerShell pour résoudre un prétendu bug. Une fois ce code exécuté, ils ont exfiltré l’ensemble des identifiants bancaires de l’entreprise. Le poste disposait toutefois d'un pare-feu, d'un outil de détection et d'une authentification à plusieurs facteurs. L’équipe informatique a dû couper à distance l’accès VPN de toute l’entreprise pour limiter les dégâts, avant de reconstruire une partie du système.

Vous êtes beaucoup de comptables et d’experts-comptables à accéder aujourd’hui à vos logiciels de comptabilité depuis un portail distant, accessible directement depuis internet. Là encore, un attaquant est capable, à l’aide d'un mot de passe faible ou réutilisé sur ce type de portail, d’ouvrir l'accès à des dizaines de dossiers clients en une seule intrusion. Selon le baromètre du CESIN, 55 % des entreprises françaises visées par une cyberattaque en 2025 l’ont été par hameçonnage, par spear phishing ou par smishing.