D’après les équipes de sécurité de Microsoft, les attaquants auraient compromis plusieurs sites pour y injecter de fausses interfaces de vérification Cloudflare, incitant les victimes à copier une commande puis à la coller dans Windows Terminal ou PowerShell. Un choix qui permet aux cybercriminels de faire exécuter des scripts plus longs et plus élaborés qu’en passant par la boîte Exécuter de Windows, souvent privilégiée dans les campagnes ClickFix.

Dans le détail, la commande récupère d’abord une archive contenant un programme Microsoft légitime et une DLL malveillante. Les attaquants s’appuient alors sur le DLL sideloading pour faire charger la bibliothèque piégée par l’exécutable, à la place du fichier attendu.

Le code malveillant peut ensuite poursuivre l’infection, récupérer d’autres composants cachés dans des images PNG et assurer sa persistance après un redémarrage. Il explore aussi l’environnement de l’entreprise pour repérer les comptes Active Directory, les administrateurs du domaine et les serveurs accessibles, avant d’établir un tunnel chiffré vers un serveur contrôlé par les attaquants.

Microsoft précise n’avoir observé ni mouvement latéral, ni vol de données, ni déploiement de rançongiciel dans la campagne analysée. Cet accès pourrait néanmoins permettre aux attaquants de poursuivre leur progression dans le réseau, d’exfiltrer des données, de neutraliser des protections ou, à terme, de déployer un ransomware.