Jusqu’ici dépourvu de canon intégré, l’avion a reçu un canon de 30 mm logé dans une nacelle sous le fuselage, pour tirer sur des cibles au sol et épauler directement les troupes au combat. Pour se défendre face à un chasseur ennemi, il troque ses vieux missiles Magic II contre des Mica IR, qui se guident sur la chaleur dégagée par l’appareil adverse. Son électronique a enfin gagné un module qui traite davantage de données et les fait mieux circuler entre les équipements de bord, de quoi lui permettre de voler au-delà de 2030 aux côtés du Rafale.