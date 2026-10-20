Alors que la Chine et les États-Unis se tirent la bourre pour implanter la toute première base lunaire permanente, le rôle que jouera l’Europe dans cette conquête est plus que jamais remis en question. Jared Isaacman, patron de la NASA, a été clair : personne n’est garanti d’être partenaire, même s’il s’agit d’alliés de longue date. Dans ce contexte, l’ESA dégaine sa propre carte.