Cela n'aura échappé à personne, AMD se montre plutôt discret quant au futur de sa gamme Radeon et, en particulier, à sa prochaine génération de GPU, basée sur l'architecture RDNA 5 .

Pourtant, d'après les dernières informations relayées par le site Wccftech, il se pourrait que l'architecture RDNA 5 fasse ses débuts commerciaux bien plus tôt que nous ne le pensions, dans la seconde moitié de 2027. Une estimation que nos confrères ne sortent pas du chapeau et qui vient d'un informateur plutôt fiable dans le secteur, Kepler_L2. Ce dernier ne donne évidemment pas ses sources, mais parle de cette rumeur dans les forums d'AnandTech.

Si un tel calendrier vient à se confirmer, on pourrait donc avoir un premier rendez-vous avec RDNA 5 dès le Computex 2027, lequel se tiendra à Taipei du 1ᵉʳ au 4 juin 2027. Kepler_L2 semble toutefois croire qu'un lancement au Computex est peu probable et mise plutôt sur une sortie plus tard dans l'année, le salon ne serait alors qu'un moment de présentation pour AMD qui en profiterait pour détailler sa nouvelle architecture.

Comme toujours avec ce genre de rumeurs, il convient toutefois de rester prudent. Bien sûr, en premier lieu parce qu'AMD n'a toujours rien confirmé et n'a pas donné de réelle feuille de route pour le lancement de sa nouvelle architecture graphique. Ensuite parce que l'année 2027 est soumise à des incertitudes au moins aussi grandes que 2026, tant le marché est sous tension à tous les niveaux.