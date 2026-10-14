Finalement, AMD n'attendrait pas 2028 pour lancer RDNA 5, mais il le ferait de manière très subtile, avec un seul GPU pour la fin de l'année prochaine.
Et si les premières cartes graphiques AMD basées sur l’architecture RDNA 5 arrivaient plus tôt que les – pessimistes – rumeurs récentes ne le laissaient croire ? Une nouvelle fuite évoque effectivement un lancement au cours du second semestre 2027. De quoi couper l'herbe sous le pied de NVIDIA ?
RDNA 5 lancé en fin d'année 2027 ?
Cela n'aura échappé à personne, AMD se montre plutôt discret quant au futur de sa gamme Radeon et, en particulier, à sa prochaine génération de GPU, basée sur l'architecture RDNA 5.
Pourtant, d'après les dernières informations relayées par le site Wccftech, il se pourrait que l'architecture RDNA 5 fasse ses débuts commerciaux bien plus tôt que nous ne le pensions, dans la seconde moitié de 2027. Une estimation que nos confrères ne sortent pas du chapeau et qui vient d'un informateur plutôt fiable dans le secteur, Kepler_L2. Ce dernier ne donne évidemment pas ses sources, mais parle de cette rumeur dans les forums d'AnandTech.
Si un tel calendrier vient à se confirmer, on pourrait donc avoir un premier rendez-vous avec RDNA 5 dès le Computex 2027, lequel se tiendra à Taipei du 1ᵉʳ au 4 juin 2027. Kepler_L2 semble toutefois croire qu'un lancement au Computex est peu probable et mise plutôt sur une sortie plus tard dans l'année, le salon ne serait alors qu'un moment de présentation pour AMD qui en profiterait pour détailler sa nouvelle architecture.
Comme toujours avec ce genre de rumeurs, il convient toutefois de rester prudent. Bien sûr, en premier lieu parce qu'AMD n'a toujours rien confirmé et n'a pas donné de réelle feuille de route pour le lancement de sa nouvelle architecture graphique. Ensuite parce que l'année 2027 est soumise à des incertitudes au moins aussi grandes que 2026, tant le marché est sous tension à tous les niveaux.
Un premier GPU en 2027, avant le reste de la gamme en 2028 ?
Pour autant, les rumeurs se font chaque jour plus précises. Ainsi, toujours selon les informations relayées par Wccftech, le premier modèle RDNA 5 à arriver sur le marché devrait être la puce AT2.
Pour celle-ci, AMD aurait prévu 40 unités de calcul, mais d'autres rumeurs évoquent la possibilité de porter ce total à 70. Kepler_L2 apporte quelques autres précisions et souligne notamment qu'il ne serait pas question d'utiliser de puces GDDR7 de 4 Go, pourtant évoquées il y a seulement quelques jours comme l'avenir pour les cartes graphiques. Sans doute une question de coûts alors que ces puces de 4 Go et 6 Go seront vraisemblablement hors de prix.
Par ailleurs, si cette puce AT2 constituerait bien le premier GPU RDNA 5 à être mis sur le marché, il semblerait qu'il soit le seul pour l'année 2027. En effet, Wccftech souligne une fois encore que le reste de la gamme RDNA 5 pourrait devoir attendre 2028. L'AT2 aurait alors bien pour vocation à faire parler de la nouvelle architecture AMD avant l'arrivée sur le marché de la nouvelle génération de NVIDIA – Rubin – que l'on attend pour 2028.
Entre cette nouvelle précision à propos de RDNA 5 et le probable lancement d'une GeForce RTX 5080 24 Go au cours du premier trimestre 2027, il semble en tout cas clair que l'année prochaine sera plutôt calme. Tout porte à croire que les deux géants du GPU attendent de voir comment évolue le marché pour se positionner, au mieux, en 2028.