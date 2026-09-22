La GDDR7 n'a pas encore livré tout son potentiel. Alors que les cartes graphiques actuelles utilisent principalement des puces de 2 Go, et que les modules de 3 Go commencent seulement à apparaître sur certains produits, de nouvelles densités seraient déjà envisagées pour les prochaines années. Selon les informations rapportées par notre confrère VideoCardz, des puces de 4 et 6 Go pourraient ainsi faire leur apparition en 2027 ou 2028.

L'intérêt d'une telle évolution est évident : augmenter la quantité de mémoire vidéo sans nécessairement augmenter le nombre de puces présentes sur le circuit imprimé. Une carte équipée de quatre modules de 4 Go pourrait par exemple atteindre 16 Go de VRAM, tandis que quatre puces de 6 Go permettraient d'atteindre 24 Go. Le gain concerne donc autant la capacité mémoire que la conception physique des cartes.

Cette évolution pourrait également profiter aux cartes disposant de bus mémoire relativement étroits. Avec huit puces de 4 Go, une interface de 256-bit pourrait ainsi être associée à 32 Go de VRAM. Dans le domaine professionnel, où les capacités mémoire sont particulièrement importantes, des modules plus denses permettraient également de réduire le nombre de composants nécessaires et de simplifier certaines contraintes dans la conception même des circuits imprimés.