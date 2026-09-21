Alors que la plupart des GeForce RTX série 50 voient leur prix augmenter, NVIDIA ne semble pas devoir sortir les RTX série 60 avant 2028.
Tout semble indiquer que NVIDIA ne proposera pas de nouvelle avancée majeure en matière de GPU grand public avant 2028 : les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 60 feraient ainsi l'impasse sur 2027.
2027 : année blanche pour NVIDIA ?
Le calendrier des prochaines GeForce de NVIDIA semble prendre du retard. Selon une nouvelle information relayée par VideoCardz, la famille de GPU identifiée sous le nom de code GR20x ne ferait finalement pas son apparition avant 2028. Ces puces sont considérées comme la base de la future génération GeForce RTX série 60, qui devrait exploiter l’architecture Rubin.
L’information provient notamment de Kopite7kimi, un leaker régulièrement à l’origine de précisions sur les produits NVIDIA. Celui-ci avait précédemment évoqué une commercialisation au cours du second semestre 2027. Il indique désormais que le projet GR20x est prévu pour 2028, précisant que le calendrier aurait donc été une nouvelle fois repoussé. Le leaker affirme par ailleurs vouloir limiter ses prochaines publications tant que des informations plus précises ne seront pas disponibles.
À ce stade, NVIDIA n’a toutefois annoncé ni les futures GeForce RTX série 60, ni leur dénomination commerciale officielle, ni une quelconque date de sortie. Il convient donc de prendre ce nouveau calendrier avec une certaine prudence. De la même manière, alors que l'on trouve déjà de pseudo-caractéristiques techniques pour la génération Rubin, il est important de préciser que NVIDIA n'a encore rien publié de concret à ce propos.
Plusieurs indices convergent vers 2028
Cette nouvelle estimation n'est pas complètement isolée. En effet, il y a seulement quelques jours, nous avions déjà relayé les propos d'un autre informateur bien connu du monde NVIDIA, Kepler_L2.
Nous avions alors mis en parallèle les « révélations » de deux personnes : d'un côté, Kepler_L2 donc et, de l'autre, Moore's Law is Dead, amateur de vidéos sensationnalistes et loin de toujours être fiable. Ce dernier avait indiqué que, justement, tout était prêt du côté de NVIDIA et que la sortie des premiers modèles de GeForce RTX série 60 arriverait non seulement en 2027, mais même au cours du second trimestre de l'année. Dans moins d'un an donc.
Une affirmation sobrement critiquée par Kepler_L2 qui, en réponse, indiquait simplement « il a tort ». Kepler_L2 évoquait plutôt le fait que seul AMD allait lancer sa nouvelle génération de GPU en 2027 et encore, la firme dirigée par Lisa Su ne le ferait qu'au travers d'une seule puce, l'AT2. Le reste de la gamme RDNA 5 serait lancé, comme les GeForce RTX série 60, en 2028. Clairement, la précision apportée par Kopite7kimi renforce cette position.
La convergence de ces deux informations – qui, toutefois, ne citent pas directement leurs sources – renforce l’hypothèse d'un changement de calendrier chez NVIDIA.
Pour les joueurs, un tel calendrier signifierait une présence particulièrement longue de la génération RTX 50 sur le marché. La situation est d’autant plus notable que le rafraîchissement RTX 50 SUPER a lui-même connu plusieurs changements de calendrier rapportés par différentes sources et que… ces cartes ne sont toujours pas commercialisées. NVIDIA pourrait ainsi conserver plus longtemps sa génération actuelle avant de lancer une véritable nouvelle architecture grand public.