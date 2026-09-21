Le calendrier des prochaines GeForce de NVIDIA semble prendre du retard. Selon une nouvelle information relayée par VideoCardz, la famille de GPU identifiée sous le nom de code GR20x ne ferait finalement pas son apparition avant 2028. Ces puces sont considérées comme la base de la future génération GeForce RTX série 60, qui devrait exploiter l’architecture Rubin.

L’information provient notamment de Kopite7kimi, un leaker régulièrement à l’origine de précisions sur les produits NVIDIA. Celui-ci avait précédemment évoqué une commercialisation au cours du second semestre 2027. Il indique désormais que le projet GR20x est prévu pour 2028, précisant que le calendrier aurait donc été une nouvelle fois repoussé. Le leaker affirme par ailleurs vouloir limiter ses prochaines publications tant que des informations plus précises ne seront pas disponibles.