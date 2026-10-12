Le 9 octobre, Kash Patel, directeur du FBI, a annoncé l'arrestation d'un nouveau complice présumé de ShinyHunters, soupçonné d'avoir participé au piratage de l'agence fédérale. Il n'a pas dévoilé son identité, mais selon le New York Times, le suspect serait un Canadien arrêté en Pennsylvanie, comme Edward Dubrovsky. Brian Krebs indique également, sur la foi de plusieurs sources proches du dossier, que l'arrestation du négociateur est liée à l'enquête sur ShinyHunters.

Le FBI n'a cependant pas confirmé officiellement qu'il s'agissait du même homme, et les pièces judiciaires accessibles ne permettent pas d'établir sa participation au piratage de FBIJobs.gov. En septembre, le groupe avait revendiqué cette attaque et le vol de plusieurs téraoctets de données, comprenant des informations personnelles, médicales et professionnelles sur des employés de l'agence. Les pirates auraient accédé aux systèmes du FBI en compromettant une plateforme Oracle PeopleSoft administrée par un prestataire externe, sur laquelle un correctif de sécurité n'avait pas été installé.

Avant l'arrestation de Dubrovsky, plusieurs autres suspects avaient déjà été interpellés. Le 15 septembre, la police néerlandaise avait arrêté Pepijn van der Stap, soupçonné d'entretenir des liens avec ShinyHunters, ce que le groupe conteste. Deux semaines plus tard, un autre membre présumé, connu sous le pseudonyme Rey, a été arrêté en Jordanie. Selon Reuters, il aurait commencé à coopérer avec les autorités américaines pour identifier d'autres suspects.

Outre les informations que pourrait fournir Rey, les enquêteurs chercheraient à exploiter les données des appareils saisis lors de l'interpellation de van der Stap. D'après Brian Krebs, ces investigations pourraient également conduire à des poursuites contre des dirigeants d'autres entreprises spécialisées dans la négociation de rançons, sans que leur identité ni les faits qui leur seraient reprochés aient été précisés.