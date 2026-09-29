L’affaire remonte à la fin du printemps dernier. ShinyHunters commence alors à s’introduire dans des serveurs Oracle PeopleSoft grâce à une faille encore non corrigée et non divulguée publiquement . Pendant près de deux semaines, le groupe peut l’exploiter sans correctif disponible, notamment contre des établissements d’enseignement supérieur. Oracle finit par intervenir le 10 juin et attribue à la vulnérabilité la référence CVE-2026-35273. Critique, elle permet d’exécuter du code à distance sur un serveur sans disposer d’identifiants.

La publication du correctif ne règle pourtant pas immédiatement le problème pour toutes les organisations concernées. Le temps de tester puis de déployer la mise à jour, des serveurs restent vulnérables et doivent être protégés autrement. Parmi les mesures préconisées figure alors le blocage, au niveau du pare-feu applicatif, de l’adresse qui permet d’atteindre la partie vulnérable de PeopleSoft depuis Internet. La faille est donc toujours présente sur la machine, mais les requêtes venues de l’extérieur sont censées ne plus pouvoir parvenir jusqu’à elle.

ShinyHunters adapte donc son exploit. Au lieu de viser directement /PSEMHUB/, l’adresse que les pare-feu ont été configurés pour bloquer, le groupe envoie ses requêtes vers /%50SEMHUB/. Or, dans une URL, %50 correspond à la lettre majuscule P. Pour le pare-feu, qui peut examiner l’adresse avant de la décoder, le chemin n’est plus celui inscrit dans la règle de blocage. Pour Oracle WebLogic, qui procède ensuite au décodage, /%50SEMHUB/ redevient en revanche /PSEMHUB/ et dirige la requête vers le composant vulnérable que le pare-feu était justement censé empêcher d’atteindre depuis Internet.