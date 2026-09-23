Selon le récit livré par ShinyHunters, l’intrusion aurait débuté lundi soir avec l’exploitation d’une vulnérabilité encore inconnue dans Oracle PeopleSoft. Cette faille zero-day leur aurait permis d’exécuter du code à distance pour compromettre les systèmes du FBI, puis de progresser dans le réseau interne jusqu’à atteindre une infrastructure AWS GovCloud administrée par l’agence.

De là, les attaquants auraient atteint plusieurs services internes, notamment liés aux ressources humaines, au recrutement et aux activités judiciaires du FBI, avant d’exfiltrer entre 2 et 3 To de données. Le butin comprendrait des informations sur des employés actuels du FBI, mais aussi sur d’anciens collaborateurs et des personnes ayant candidaté auprès de l’agence.

Des revendications en partie étayées par 404 Media, qui a reçu un échantillon d’environ 5 000 dossiers attribués à des employés du FBI et a pu vérifier plusieurs informations qu’ils contenaient, parmi lesquelles des numéros de téléphone correspondant à des personnes du même nom rattachées au ministère américain de la Justice.

Reuters a poussé les vérifications plus loin en confrontant noms, adresses, numéros de sécurité sociale et affectations à différentes bases de données américaines et à d’anciennes fuites. Au moins dix dossiers concordaient, dont celui attribué au directeur du FBI, Kash Patel. BleepingComputer a pour sa part reçu deux enregistrements contenant des informations personnelles attribuées à des membres de l’agence, ainsi qu’une capture d’écran du portail apply.fbijobs.gov défacé avec le logo de ShinyHunters.

Le FBI a bien confirmé avoir ouvert une enquête sur l’incident touchant FBIJobs.gov, mais on ignore encore jusqu’où les attaquants ont pu progresser dans ses systèmes, si les autres services et l’environnement AWS GovCloud cités par ShinyHunters ont réellement été compromis, et quelle quantité de données a effectivement été exfiltrée.