Le hack du FBI s'avère particulièrement grave, vu les dernières informations de Reuters. Le média anglophone annonce en effet que, parmi les fichiers dérobés par le groupe ShinyHunters au FBI, on retrouverait les dossiers médicaux et psychiatriques d'agents de l'agence.

Parmi les informations récoltées, Reuters donne l'exemple d'un agent en course de recrutement prenant de l'aspirine chaque jour et allergique à la poussière et aux chats. Un autre avait été diagnostiqué comme ayant montré des « signes de dépression » durant l'époque du lycée. La BBC de son côté affirme que les résultats d'échantillons de sang et d'urine faisaient aussi partie du lot dérobé.