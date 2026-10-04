Avant l’interpellation de Saif al-Din Khader, la police néerlandaise a arrêté à Amsterdam, le 15 septembre, un homme de 24 ans dans le cadre d’une enquête sur ShinyHunters. Il s’agit de Pepijn van der Stap, d’après le journaliste Brian Krebs et le site DataBreaches. Sept jours plus tard, le groupe a revendiqué l'intrusion dans les systèmes du FBI, avec 2 à 3 To de données volées à la clé. Pour ShinyHunters, ce piratage était une riposte à un avis du FBI. Dans ce texte, le bureau accusait le groupe d’exagérer ses accès pour extorquer de l’argent à ses victimes, et les pirates lui ont laissé une semaine pour le retirer.

Après l’arrestation aux Pays-Bas, Brett Leatherman, directeur adjoint de la division cyber du FBI, a sommé les autres membres du groupe de se rendre. « Plus vous restez ici, plus nous en apprenons sur vous. Je vous suggère de prendre contact en premier, tant que vous avez encore le choix », a-t-il averti.

Mardi 29 septembre, jour où Saif al-Din Khader aurait été placé en détention, un affilié présumé de ShinyHunters a fermé son compte de messagerie, et le principal porte-parole du groupe a cessé de répondre aux journalistes de Reuters et de BleepingComputer. Le lendemain, le site du groupe sur le dark web a été mis hors ligne, et Kash Patel, directeur du FBI, a écrit sur X que « d’autres arrestations sont possibles ».

Interrogé, le bureau a refusé d’évoquer une arrestation précise, mais il a promis de « n’épargner aucun moyen pour traduire en justice chacun des responsables ». Dans leur dernier courriel à Reuters, les opérateurs de ShinyHunters ont adopté un ton conciliant. « Nous ne souhaitons pas d’escalade », ont-ils écrit, en ajoutant que l’agence pouvait comprendre que « ShinyHunters renonce complètement ». Jeudi 1er octobre, un nouveau site de fuite de données a cependant été mis en ligne au nom du groupe, et d’autres membres continuent donc probablement l’extorsion, d'après BleepingComputer.