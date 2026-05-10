La loi américaine FERPA encadre la confidentialité des données scolaires depuis 1974. Dans l'arrêt Gonzaga University v. Doe de 2002, la Cour suprême a écarté tout droit privé d'action sous FERPA. Ni étudiants ni parents ne peuvent attaquer en justice pour violation de la loi. Il n'ont plus à leur disposition que la plainte auprès du Département de l'Éducation, et la sanction maximale en serait qu'une une suspension des financements fédéraux à l'école.

Le sous-traitant en Utah détient l'intégralité des fichiers, et la loi fédérale n'atteint Instructure qu'indirectement. Le cabinet eClassActions a ouvert une enquête en vue d'un recours collectif, mais l'action portera alors sur une obligation commerciale entre l'éditeur et l'école, et non sur un droit fondamental des élèves.

Canvas tourne dans 41 % des universités américaines. ShinyHunters cible justement ce profil de fournisseur principal depuis deux ans, car frapper un seul prestataire ouvre l'accès à des milliers de clients en aval.

D'autant que le collectif est rompu à l'exercice, si l'on se souvient de l'attaque de Google par phishing vocal en août 2025, quelques semaines après que la firme américaine avait elle-même alerté sur ce groupe. En avril 2026, le même mode opératoire a frappé Rockstar Games via Anodot, un outil de monitoring branché sur les serveurs Snowflake du studio, avec une rançon de 200 000 dollars à la clé.

Les fichiers dérobés à Instructure contiennent en revanche des messages privés entre élèves mineurs et enseignants, profil de données inédit dans ce type d'attaque sur fournisseur central.

Les hackers ont fixé l'expiration de leur ultimatum au 12 mai. Instructure n'a fait aucune annonce publique concernant un éventuel paiement.