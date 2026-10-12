L’idée de l’étude est ainsi de pousser les autorités à agir et à anticiper les menaces. Chose ardue avec l’IA, alors que les premières puissances mondiales sont engagées dans une course sans merci pour dominer la filière. « Les événements mondiaux récents nous montrent à quelle vitesse la stabilité peut céder la place à la crise, et à quel point il est coûteux de ne réagir qu’une fois la catastrophe survenue », prévient le Dr Natalia Kanem, ancienne directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population et coprésidente de la nouvelle commission. Reste à voir si ce cri du cœur sera entendu…