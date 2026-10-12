Pour le PDG de Microsoft, la transparence de la "chaîne de pensée" est non négociable, c'est-à-dire ces étapes écrites par le modèle avant de répondre. Il refuse aussi que le "neuralese" (le langage interne des modèles) serve d'excuse à l'opacité. Cela ne suffit pas, car on ne sait pas encore garantir que les réponses elles-mêmes soient fidèles et transparentes. Faire tester les modèles les uns par les autres est utile, mais on risque d'obtenir des boîtes noires qui en surveillent d'autres. Les contrôles doivent donc rester hors du modèle, selon un principe de sécurité basique des années 1970 : un programme ne doit pas pouvoir contourner ni altérer les mécanismes qui encadrent ses permissions. Concrètement, il faut séparer le modèle, le "harnais" qui orchestre son travail et l'ensemble des actions qu'il peut mener.