Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, relayées par 9to5Mac, Apple aurait testé l’intégration de microphones directement dans sa prochaine Apple TV 4K. Le boîtier pourrait ainsi répondre aux commandes vocales sans passer par sa télécommande.

Aujourd'hui, pour demander à Siri de lancer une série ou d’éteindre les lumières du salon, il faut attraper la Siri Remote et maintenir son bouton dédié. Rien de bien compliqué, mais avec des microphones intégrés, une simple commande lancée depuis le canapé pourrait suffire.

Apple n’invente rien sur ce point. Amazon propose déjà des commandes vocales mains libres sur certains de ses appareils Fire TV. La nouveauté prend toutefois un autre sens avec l’arrivée de Siri AI, la nouvelle version de l’assistant vocal d’Apple, qui promet de mieux comprendre les demandes et le contexte personnel des utilisateurs.

L'Apple TV pourrait ainsi prendre une place plus importante dans la maison connectée, en complément de son rôle actuel de concentrateur Apple Maison. De quoi contrôler ses accessoires sans avoir à chercher son iPhone ou à investir dans un HomePod supplémentaire.

Attention toutefois, rien n’est encore acquis. Mark Gurman évoque des fonctionnalités testées par Apple, et non des caractéristiques définitivement retenues pour la commercialisation.