Apple prépare une nouvelle version de son Apple TV 4K, et quelques surprises pourraient accompagner son lancement. Le constructeur aurait notamment prévu deux nouveautés pour simplifier son utilisation au quotidien.
L’Apple TV 4K commence à se faire vieille. Lancé en 2022, le boîtier multimédia d’Apple n’a pas connu de nouvelle version depuis quatre ans, une éternité dans le monde de la tech. Son successeur est attendu dans les prochains jours, à l’occasion d’un événement consacré à la maison connectée. On savait déjà que le constructeur préparait une nouvelle puce, ainsi que l’arrivée de Siri AI, mais deux autres nouveautés pourraient être de la partie. Et pour une fois, elles ne concernent ni la puissance du processeur ni la qualité de l’image, mais des petits détails qui pourraient faire toute la différence au quotidien.
Siri pourrait enfin vous entendre depuis le canapé
Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, relayées par 9to5Mac, Apple aurait testé l’intégration de microphones directement dans sa prochaine Apple TV 4K. Le boîtier pourrait ainsi répondre aux commandes vocales sans passer par sa télécommande.
Aujourd'hui, pour demander à Siri de lancer une série ou d’éteindre les lumières du salon, il faut attraper la Siri Remote et maintenir son bouton dédié. Rien de bien compliqué, mais avec des microphones intégrés, une simple commande lancée depuis le canapé pourrait suffire.
Apple n’invente rien sur ce point. Amazon propose déjà des commandes vocales mains libres sur certains de ses appareils Fire TV. La nouveauté prend toutefois un autre sens avec l’arrivée de Siri AI, la nouvelle version de l’assistant vocal d’Apple, qui promet de mieux comprendre les demandes et le contexte personnel des utilisateurs.
L'Apple TV pourrait ainsi prendre une place plus importante dans la maison connectée, en complément de son rôle actuel de concentrateur Apple Maison. De quoi contrôler ses accessoires sans avoir à chercher son iPhone ou à investir dans un HomePod supplémentaire.
Attention toutefois, rien n’est encore acquis. Mark Gurman évoque des fonctionnalités testées par Apple, et non des caractéristiques définitivement retenues pour la commercialisation.
Une télécommande qui pourrait aussi donner de la voix
L’autre nouveauté devrait parler à tous ceux qui ont déjà retourné leur salon pour retrouver une télécommande disparue. Apple aurait testé une nouvelle Siri Remote équipée d’un haut-parleur, afin de pouvoir la faire sonner à distance.
Depuis tvOS 17, il est possible de localiser la télécommande de l’Apple TV 4K à l’aide d'un iPhone. L’application indique si l’on se rapproche ou si l'on s’éloigne de l’accessoire grâce au Bluetooth, mais impossible de lui faire émettre le moindre son. Avec un haut-parleur intégré, Apple pourrait reprendre le principe des AirTag et permettre aux utilisateurs de déclencher une alerte sonore.
Ces nouveautés accompagneraient une mise à jour technique plus classique. La prochaine Apple TV 4K devrait notamment accueillir une puce A19, en remplacement de l’A15 Bionic utilisée depuis 2022. Une version A19 Pro avait également été évoquée, mais les dernières informations privilégient désormais le processeur standard.
Nous devrions rapidement en avoir le cœur net. Apple organise ce mardi 13 octobre son événement « Welcome Home » consacré à la maison connectée. La nouvelle Apple TV 4K pourrait y faire son apparition aux côtés d'un HomePod mini de deuxième génération. Sa commercialisation serait prévue dès le 30 octobre, à un tarif encore inconnu.
Apple a-t-elle conservé ces deux fonctionnalités sur le modèle définitif ? Après quatre ans d’attente, on pourrait s’attendre à une révolution, mais les améliorations les plus appréciables ne sont pas toujours les plus impressionnantes sur une fiche technique. Parfois, il suffit simplement de pouvoir demander à Siri où est passée cette fichue télécommande.