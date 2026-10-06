Dans ce contexte, les auteurs de l’étude estiment qu’il est crucial de cultiver la vision de l’avenir des adolescents, par exemple en leur fixant des objectifs ambitieux qu’ils ont envie d’atteindre. De même, il est essentiel pour les parents de fixer des limites d’usage, d’autoriser les vidéos courtes à des moments précis, d’activer le mode concentration pendant les devoirs et de laisser le téléphone hors de la chambre la nuit.