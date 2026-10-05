Ancienne responsable du numérique chez Consumers International, Liz Coll porte la plainte en tant que représentante du groupe. Elle reproche à Google d’avoir prélevé jusqu’à 30 % sur les achats intégrés et les abonnements souscrits depuis la boutique, et d'avoir protégé ce modèle en freinant les boutiques concurrentes et en obligeant les fabricants de smartphones à préinstaller le Play Store. Les développeurs ont, d’après elle, répercuté ce surcoût sur leurs clients avec des prix plus élevés. Beaucoup d’utilisateurs ignorent que l’éditeur d’une application de rencontre ou de streaming musical reverse à Google une part de chaque achat, a-t-elle expliqué au Financial Times.

Les achats concernés sont ceux réalisés entre le 1er octobre 2015 et le 31 juillet 2026. En cas de victoire, chaque utilisateur pourrait toucher en moyenne 60 livres, soit environ 69 euros. Liz Coll a chiffré sa demande en reprenant en partie les conclusions du tribunal dans l’affaire Apple. Pour fixer le montant final, il faudra toutefois aux juges estimer quelle part du surcoût les développeurs ont réellement répercutée sur leurs clients. Le cabinet Hausfeld défend les plaignants, et Fortress Investment Group finance la procédure. Ce fonds est soutenu par Mubadala, qui investit pour le compte d’Abu Dhabi.

Du côté des développeurs, Google a préféré payer. Professeur de droit de la concurrence à l’université de Strathclyde, Barry Rodger menait en leur nom une action parallèle, qui devait être jugée en même temps que celle des consommateurs. Le 22 août, le groupe a accepté de verser 260 millions de livres à environ 67 000 développeurs, sans reconnaître la moindre responsabilité, et le CAT a validé cet accord le 16 septembre. Google n’a en revanche trouvé aucun terrain d’entente avec Liz Coll, si bien qu’il doit défendre ses commissions sur le fond.