L’histoire commence avant même l’arrivée officielle de John Ternus au poste de PDG. Lorsque Jeff Williams a quitté ses fonctions de directeur des opérations l'année dernière, Apple avait annoncé que les équipes de design seraient rattachées à Tim Cook. En réalité, elles auraient finalement été placées sous la responsabilité de Ternus, alors qu’il se préparait encore à prendre la tête d’Apple.

L’intérêt de John Ternus pour le design n’a rien de véritablement surprenant. Avant de devenir le nouveau PDG de la marque à la pomme, il était à la tête de l’ingénierie matérielle. Mais depuis son arrivée aux commandes, il ne se contenterait plus de suivre les projets de loin.

Plusieurs personnes familières du fonctionnement de ces équipes ont en effet indiqué à Bloomberg qu’il se rendait dans les studios plusieurs fois par semaine, parfois même plusieurs fois au cours d’une même journée, pour travailler directement avec les designers. Tim Cook, lui, ne s’y rendait qu’environ une fois par mois, comme l'a souligné Mark Gurman dans sa newsletter Power On.