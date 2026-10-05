À peine installé dans le fauteuil de PDG, John Ternus s’investit déjà directement dans les équipes chargées du design des produits Apple. Le nouveau patron se rendrait plusieurs fois par semaine dans leurs studios, une présence bien plus régulière que celle de son prédécesseur Tim Cook.
Depuis le départ de Jeff Williams, les équipes chargées du design industriel et des interfaces chez Apple travaillent directement sous la responsabilité de John Ternus, qui leur accorderait depuis plusieurs mois une attention particulière. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, le nouveau dirigeant va jusqu’à travailler directement avec les designers dans leurs studios.
John Ternus s’implique directement dans les équipes de design
L’histoire commence avant même l’arrivée officielle de John Ternus au poste de PDG. Lorsque Jeff Williams a quitté ses fonctions de directeur des opérations l'année dernière, Apple avait annoncé que les équipes de design seraient rattachées à Tim Cook. En réalité, elles auraient finalement été placées sous la responsabilité de Ternus, alors qu’il se préparait encore à prendre la tête d’Apple.
L’intérêt de John Ternus pour le design n’a rien de véritablement surprenant. Avant de devenir le nouveau PDG de la marque à la pomme, il était à la tête de l’ingénierie matérielle. Mais depuis son arrivée aux commandes, il ne se contenterait plus de suivre les projets de loin.
Plusieurs personnes familières du fonctionnement de ces équipes ont en effet indiqué à Bloomberg qu’il se rendait dans les studios plusieurs fois par semaine, parfois même plusieurs fois au cours d’une même journée, pour travailler directement avec les designers. Tim Cook, lui, ne s’y rendait qu’environ une fois par mois, comme l'a souligné Mark Gurman dans sa newsletter Power On.
Apple ne cherche toujours pas de successeur à Jony Ive
Depuis le départ de Jony Ive en 2019, Apple n’a jamais véritablement recréé le poste de grand responsable unique du design. Jeff Williams avait supervisé ces équipes pendant un temps, avant de quitter à son tour l’entreprise.
Le géant de Cupertino doit également composer avec plusieurs départs au sein de ses équipes créatives. Alan Dye a notamment rejoint Meta, tandis qu’OpenAI a recruté plusieurs anciens employés de la firme. Pour renouveler ses effectifs, Apple a depuis promu de jeunes designers et recruté de nouveaux profils à l’extérieur.
Pour autant, aucun recrutement n’est actuellement prévu pour trouver un équivalent au poste de Chief Design Officer qu’occupait en quelque sorte Jony Ive. Apple s’appuie plutôt sur deux responsables : Molly Anderson pour le design industriel et Steve Lemay pour les interfaces. John Ternus se retrouve au-dessus de ces deux équipes et conserve le dernier mot sur les décisions liées au design.