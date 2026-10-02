HP vient d’annoncer le lancement de son nouvel OmniBook 5. Attendu courant octobre à partir de 799 euros en France, l’appareil cible le MacBook Neo avec un châssis en alu coloré, des processeurs Intel Wildcat Lake et un joli bonus en prime : un écran OLED peu courant à ce prix.
Après l'Acer Swift Air 14, le petit ZenBook 14 d’ASUS, le Lenovo IdeaPad Vibe ou encore le Tecno Megabook T14 Air, voici un nouveau concurrent du MacBook Neo : l’OmniBook 5 14. Ce PC portable de 14 pouces signé HP, s’avance à son tour sur l’entrée de gamme premium en s’appuyant sur un châssis en aluminium coloré de 11,5 mm d’épaisseur pour 1,2 kg… Mais aussi et surtout sur une fiche technique globalement appétissante pour son prix : 799 euros en tarif de départ sous nos latitudes.
De l’OLED dès 799 euros… Mais il y a un mais
Au-delà de son design plutôt flatteur, l’OmniBook 5 14 a l’immense mérite de pouvoir compter, quelle que soit sa configuration, sur un écran OLED Full HD+ / 60 Hz proposé de série.
Il s’agit certes d’une dalle organique d’ancienne génération limitée à 300 cd/m2 de luminance, similaire à celle employée par ASUS sur le ZenBook 14, mais qui n’en reste pas moins rarissime à ce niveau de prix. Elle assure à l’appareil le meilleur contraste que l’on puisse trouver sur laptop, mais aussi des couleurs vives et une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 très peu fréquente sur l’entrée de gamme.
Pour aller plus loin, HP indique par ailleurs que les meilleures moutures de son OmniBook 5 14 pourront compter, début 2027, sur un écran OLED QHD+ plus lumineux, proposé en option.
Wildcat Lake sous le capot
Sous le capot, HP mise en tout cas sur des processeurs Intel Core de série 3 « Wildcat Lake » que nous avons déjà croisés à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment sur le dernier XPS 13 ou sur l’Acer Swift Air 14. Dans sa version la plus accessible, l’OmniBook 5 14 s’appuie sur un Core 5 315 couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de SSD, tandis que la mouture la plus coûteuse de l’appareil s’équipe cette fois d’un Core 7 350 épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de SSD.
Dans tous les cas, le PC regroupe une webcam 1080p, une sortie HDMI, deux ports USB-C (10 Gbps) et une prise casque Jack 3,5 mm. HP évoque enfin une autonomie allant jusqu’à 42 heures en lecture vidéo locale… Une estimation que nous prenons toutefois avec du recul. À fiches techniques équivalentes, les modèles de la concurrence tiennent en réalité 8 à 12 heures sur batterie selon les modèles et les usages.