Au-delà de son design plutôt flatteur, l’OmniBook 5 14 a l’immense mérite de pouvoir compter, quelle que soit sa configuration, sur un écran OLED Full HD+ / 60 Hz proposé de série.

Il s’agit certes d’une dalle organique d’ancienne génération limitée à 300 cd/m2 de luminance, similaire à celle employée par ASUS sur le ZenBook 14, mais qui n’en reste pas moins rarissime à ce niveau de prix. Elle assure à l’appareil le meilleur contraste que l’on puisse trouver sur laptop, mais aussi des couleurs vives et une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 très peu fréquente sur l’entrée de gamme.

Pour aller plus loin, HP indique par ailleurs que les meilleures moutures de son OmniBook 5 14 pourront compter, début 2027, sur un écran OLED QHD+ plus lumineux, proposé en option.