Trois bons mois après le Computex et l’annonce des puces RTX Spark, HP détaille enfin son premier PC portable équipé des nouvelles solutions de NVIDIA : l’OmniBook Ultra 16. Un modèle très haut de gamme, dévolu à l’IA locale, à la création et au gaming, que l’on peut enfin découvrir sous toutes les coutures.
Après ASUS (avec ses ProArt P14 et P16), Lenovo (et ses Yoga Pro 9n), Microsoft (et son Surface Laptop Ultra) ou encore Acer (et son SFF RTX Spark, sous une forme très différente), c’est à présent HP qui détaille son premier ordinateur animé par une puce NVIDIA RTX Spark. Son nom ? L’OmniBook Ultra 16.
Un châssis rudement élégant
Si les lignes de ce nouveau modèle vous rappellent quelque chose, c’est normal, on y retrouve, en plus grand, le style de l’OmniBook Ultra 14 : un ultraportable élégant lancé en début d’année et que nous avions eu l’occasion de tester en juin. Avec son Ultra 16, HP exploite néanmoins un nouveau design thermique, inspiré par ce que l’on trouve habituellement plutôt sur les PC portables gaming fins et légers, avec charnière déportée et un châssis conçu pour optimiser la circulation de l’air et le refroidissement… Sans générer trop d’embonpoint. L’OmniBook Ultra 16 s’en tient ainsi à 1,57 cm d’épaisseur seulement et 2,22 kg, ce qui s’annonce appétissant (à première vue) pour un modèle de 16 pouces.
Comme la plupart des autres PC portables RTX Spark, l’OmniBook Ultra 16 s’appuie autrement sur une dalle OLED tactile 2,8K (2880 x 1800 pixels) et 120 Hz couvrant à 100 % l’espace DCI-P3 et montant à 500 cd/m2 en luminance SDR (1100 cd/m2 en HDR). On y retrouve une webcam 5 Mpx, ainsi que des connectiques axées sur : deux ports USB Type-C (40 Gbps), deux ports USB Type-A (10 Gbps), une prise casque et un lecteur de cartes microSD. HP mise par ailleurs sur un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 pour ce modèle.
Les deux saveurs de RTX Spark sont au menu
Sous le capot, pas de surprise, on retrouve une puce RTX Spark couplée à 32, 64 ou 128 Go de mémoire vive LPDDR5x (9400 MT/s) en fonction de la configuration choisie. Comme sur plusieurs modèles concurrents, HP mise ici sur les deux moutures du nouveau SoC de NVIDIA, équipées de 18 ou 20 cœurs CPU et de 6144 ou 5120 cœurs CUDA pour le GPU. L’utilisateur aura donc le choix des armes, tandis que HP se ménage des marges de manœuvre pour limiter (un peu) le prix de son premier modèle RTX Spark.
L’appareil embarque quoi qu’il en soit une batterie de 99 Wh, quelles que soient les options choisies, ainsi qu’un maximum de 2 To de SSD M.2 PCIe Gen 4 (ou 1 To de SSD PCIe Gen 5).
Pour l’instant, HP France ne communique pas de prix pour son nouvel OmniBook Ultra 16. On sait simplement que l’appareil sera commercialisé cet automne, sans plus de détails à ce stade. Un tarif salé est néanmoins attendu, même en prix de départ.
Source : Communiqué de presse HP France