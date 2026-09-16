L’appareil embarque quoi qu’il en soit une batterie de 99 Wh, quelles que soient les options choisies, ainsi qu’un maximum de 2 To de SSD M.2 PCIe Gen 4 (ou 1 To de SSD PCIe Gen 5).

Pour l’instant, HP France ne communique pas de prix pour son nouvel OmniBook Ultra 16. On sait simplement que l’appareil sera commercialisé cet automne, sans plus de détails à ce stade. Un tarif salé est néanmoins attendu, même en prix de départ.