À Berlin, pour l'IFA 2026, Acer a en effet annoncé son petit SFF RTX Spark : un concept de mini-PC de bureau dédié à l'IA et à la gestion locale de grands modèles de langage, l'une des grosses tendances du marché.

Pour l'instant, Acer se montre très peu loquace sur les spécifications techniques précises de cette nouvelle machine. On sait simplement que cette dernière comporte un panel de connectiques proche de celui des modèles DGX Spark commercialisés ces derniers mois, avec quatre ports USB-C, une sortie HDMI et une prise Ethernet. Le démarrage de l'appareil se fait visiblement à l'aide d'un bouton de mise sous tension installé à gauche des ports USB-C, à l'arrière du châssis.