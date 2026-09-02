Trois mois après MSI, ASUS, Microsoft, Dell ou encore Lenovo, Acer se décide à annoncer lui aussi une machine basée sur la puce NVIDIA RTX Spark. Il ne s'agit toutefois pas d'un PC portable, mais bien, comme certaines rumeurs l'avaient suggéré, d'un concept de mini-PC.
Acer n'avait pas fait partie des premiers constructeurs à dégainer des machines NVIDIA RTX Spark. Avec son compatriote Gigabyte, et quelques autres, la firme faisait même partie des ténors du marché qui s'étaient surtout illustrés par leur silence en la matière lors du dernier Computex. On savait néanmoins de source relativement sûre que la marque s'apprêtait bien à sauter le pas. C'est aujourd'hui chose faite.
Acer annonce son SFF RTX Spark, un concept de mini-PC voué à l'IA
À Berlin, pour l'IFA 2026, Acer a en effet annoncé son petit SFF RTX Spark : un concept de mini-PC de bureau dédié à l'IA et à la gestion locale de grands modèles de langage, l'une des grosses tendances du marché.
Pour l'instant, Acer se montre très peu loquace sur les spécifications techniques précises de cette nouvelle machine. On sait simplement que cette dernière comporte un panel de connectiques proche de celui des modèles DGX Spark commercialisés ces derniers mois, avec quatre ports USB-C, une sortie HDMI et une prise Ethernet. Le démarrage de l'appareil se fait visiblement à l'aide d'un bouton de mise sous tension installé à gauche des ports USB-C, à l'arrière du châssis.
Mystère sur le prix, et la disponibilité de l'appareil
L'Acer SFF RTX Spark n'a d'ailleurs rien d'un canon de beauté. Il nous rappelle en cela, là encore, les machines DGX Spark déjà disponibles, y compris chez Acer, au travers de la station de travail Veriton GN100. Avec ce nouveau produit, Acer s'adresse néanmoins à un public plus large que les seuls professionnels. La marque explique en effet destiner son SFF « aux créateurs, aux développeurs IA et aux joueurs ».
Évidemment, RTX Spark oblige, l'appareil pourra compter sur une puissance de feu substantielle en dépit de son format compact.
La puce de NVIDIA combine, pour rappel, une partie CPU « Grace » à 20 cœurs sous architecture ARM (conçus par NVIDIA mais implémentés avec le soutien d'un certain MediaTek) à une partie graphique « Blackwell » regroupant 6144 cœurs CUDA pour délivrer 1 petaFLOP de puissance de calcul en FP4. Cet iGPU contient donc autant de cœurs CUDA qu'une RTX 5070 de bureau. Acer précise enfin que ce SFF RTX Spark pourra lui aussi compter sur un maximum de 128 Go de mémoire unifiée.
À ce stade, la marque ne communique toutefois aucun prix et aucune date de lancement pour ce SFF RTX Spark, qui est pour l'instant présenté comme un concept. Un concept qui pourrait donner lieu à la commercialisation de plusieurs machines en bout de course, le communiqué français d'Acer indiquant, au pluriel, que « la disponibilité des PC Acer équipés de RTX Spark sera annoncée ultérieurement ». Affaire à suivre.
Source : Communiqué de presse Acer IFA 2026
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.