Nous vous parlerons plus tard des nouveautés de Lenovo vouées au marché professionnel et des concepts de PC portables également présentés par la marque chinoise à l'IFA de Berlin, mais penchons-nous dans un premier temps sur les quatre laptops que la firme proposera bientôt au « grand public » : les modèles RTX Spark Yoga Pro 9n / Yoga 9n 2-en-1, que la marque avait déjà dévoilés, de manière succincte, lors du Computex ; et les nouveaux IdeaPad Vibe de 14 et 15 pouces, avec châssis en plastique ou en métal, que des fuites nous avaient déjà permis d'apercevoir le mois dernier.

Les deux premiers modèles seront évidemment orientés vers le très haut de gamme (d'où les guillemets que nous mettions plus haut sur la notion de grand public), avec des prix que Lenovo garde encore secrets. On subodore néanmoins des tarifs de départ aux environs de 2000 à 3000 euros, pour une sortie toujours prévue cet automne. Les deux derniers débutent quant à eux dès 799 euros et arriveront en octobre ou novembre 2026 en fonction de la configuration donnée. Sans plus tarder, voici les caractéristiques de ces différents modèles.