Lenovo a dévoilé ses dernières nouveautés à l'IFA 2026. Parmi elles, de nouveaux PC portables grand public destinés au segment premium et à l'entrée de gamme : les modèles RTX Spark Yoga Pro 9n / Yoga 9n 2-en-1, désormais présentés en détail ; et les IdeaPad Vibe déclinés en 14 et 15 pouces. Ces derniers ont pour vocation de concurrencer le MacBook Neo d'Apple dès 799 euros. Présentations…
Nous vous parlerons plus tard des nouveautés de Lenovo vouées au marché professionnel et des concepts de PC portables également présentés par la marque chinoise à l'IFA de Berlin, mais penchons-nous dans un premier temps sur les quatre laptops que la firme proposera bientôt au « grand public » : les modèles RTX Spark Yoga Pro 9n / Yoga 9n 2-en-1, que la marque avait déjà dévoilés, de manière succincte, lors du Computex ; et les nouveaux IdeaPad Vibe de 14 et 15 pouces, avec châssis en plastique ou en métal, que des fuites nous avaient déjà permis d'apercevoir le mois dernier.
Les deux premiers modèles seront évidemment orientés vers le très haut de gamme (d'où les guillemets que nous mettions plus haut sur la notion de grand public), avec des prix que Lenovo garde encore secrets. On subodore néanmoins des tarifs de départ aux environs de 2000 à 3000 euros, pour une sortie toujours prévue cet automne. Les deux derniers débutent quant à eux dès 799 euros et arriveront en octobre ou novembre 2026 en fonction de la configuration donnée. Sans plus tarder, voici les caractéristiques de ces différents modèles.
Yoga Pro 9n : le très haut de gamme sous RTX Spark
Commençons par le plus puissant de la portée : le Yoga Pro 9n. Ce modèle peut embarquer jusqu'à une RTX Spark à 20 cœurs CPU « Grace » et partie graphique « Blackwell », dotée de 6144 cœurs CUDA. On y retrouve en parallèle jusqu'à 128 Go de mémoire vive unifiée LPDDR5x-9400, accessible tant au CPU qu'au GPU.
Dans son communiqué, Lenovo laisse entendre que l'appareil et son cousin le Yoga 9n 2-en-1 peuvent aussi se contenter d'une variante moins performante de la puce RTX Spark. Selon toute logique, il s'agirait alors de la mouture limitée à 18 cœurs CPU et 5120 cœurs CUDA, dont nous avions déjà entendu parler.
Quoi qu'il en soit, le Yoga Pro 9n devrait profiter d'un TDP compris entre 45 et 80 W en fonction de sa charge de travail. On y trouve par ailleurs deux emplacements pour SSD M2, au format 2242, pouvant accueillir un maximum de 4 To de stockage. Ces deux emplacements sont en revanche de nature différente, le premier étant compatible PCIe Gen 5, tandis que le second se limite au standard PCIe Gen 4. Un détail à garder en tête.
Côté écran, l'engin intègre une dalle OLED de 15,3 pouces, avec définition QHD+ (2560 par 1600 pixels) et rafraîchissement dynamique allant de 48 à 165 Hz. Cette dalle monte à 1100 cd/m2 de luminance maximale en HDR et couvre intégralement le spectre DCI-P3. Le Yoga Pro 9n embarque pour le reste une batterie de 92,5 Wh, deux ports USB4 Type-C, deux ports USB-A, un lecteur de cartes SD UHS-II et une sortie HDMI 2.1, et ce, dans un châssis de 16,7 mm d’épaisseur pour 1,65 kg.
Yoga 9n 2-en-1 : un convertible RTX Spark
Le Yoga 9n 2-en-1 reprend les mêmes configurations en termes de puce RTX Spark, mais avec une différence importante en termes de mémoire vive embarquée et d'enveloppe thermique. Lenovo explique en effet que ce modèle s'en tient pour sa part à 64 Go de LPDDR5x-9400 dans sa meilleure configuration, tandis que son TDP semble limité à 70 W seulement. L'appareil réduit également la voilure côté stockage, avec cette fois 2 To de SSD M2 PCIe Gen 4 (format 2242) au maximum, en QLC qui plus est… ce qui pourrait donner lieu à des performances nettement moins bonnes en écriture et lecture.
Le PC s'appuie en revanche sur un écran OLED tactile légèrement plus grand, de 16 pouces, affichant une définition 2,8K (2880 par 1800 pixels) et pouvant osciller entre 30 et 120 Hz. Sa batterie passe également à 99,9 Wh mais son châssis est à la fois plus épais et légèrement plus lourd que celui du Yoga Pro 9n : 17,5 mm d’épaisseur pour 1,94 kg.
À noter en revanche que les deux modèles RTX Spark de Lenovo sont équipés l'un comme l'autre d'un trackpad haptique, proche de ce que l’on trouve sur les MacBook / MacBook Pro d'Apple, et d'une webcam de 9,2 Mpx compatible avec l’identification faciale.
IdeaPad Vibe 14 pouces : le rival du MacBook Neo à la sauce Lenovo
Pensé pour la productivité, mais aussi et surtout comme un modèle à opposer au MacBook Neo juste en dessous des 800 euros, l'IdeaPad Vibe se décline en 14 et 15 pouces, débute avec un châssis en plastique, mais propose également une carlingue en aluminium dès qu'on monte un peu en gamme. L'appareil est par ailleurs décliné en pas moins de sept coloris : Radiant Coral, Chill Blue, Zen Green, Dreamy Violet, Spicy Gold, Lowkey Grey et Moody Blue pour se démarquer de la concurrence souvent bloquée dans les nuances de gris. Enfin, Lenovo mise ici sur des processeurs Qualcomm (ARM) ou AMD (x64).
Dans le détail, le modèle de 14 pouces mesure à partir de 14,9 mm d'épaisseur pour 1,3 kg et peut embarquer jusqu'à une dalle OLED Full HD+ / 100% DCI-P3. À noter par ailleurs que cette dalle OLED est réservée aux coloris Lowkey Grey et Moody Blue, note Lenovo, qui ajoute qu'une option tactile est prévue pour certaines configurations.
Pour l'instant, la marque ne donne toutefois pas de détail concernant l'écran intégré à la version la plus abordable de l'appareil, mais l'on apprend quand même qu'il s'agira d'une dalle IPS montant à 120 Hz, couvrant intégralement le spectre sRGB. Il y a fort à parier que nous retrouvions donc une qualité d'image équivalente à celle du petit Acer Swift Air 14 (très honnête sur ce plan) actuellement en test sur Clubic.
IdeaPad Vibe 15 pouces : le même, en plus grand, toujours aussi coloré
Lenovo se montre également assez peu loquace quant aux processeurs embarqués par l'IdeaPad Vibe. Comme évoqué plus haut, on sait à ce stade que les modèles de 14 et 15 pouces pourront l'un comme l'autre embarquer des processeurs Qualcomm Snapdragon X ou AMD Ryzen AI de série 400, sans plus de précisions.
Les configurations Snapdragon X pourront s'épauler d'un maximum de 24 Go de mémoire vive (avec vraisemblablement 8 Go sur les moutures les plus abordables) ; tandis que les moutures Ryzen AI peuvent monter à 32 Go. Dans tous les cas, Lenovo parle de 1 To de SSD au maximum et nous promet de laisser un emplacement libre pour ajouter une barrette M2 supplémentaire au besoin.
Notons enfin que les moutures 14 et 15 pouces de cet IdeaPad Pulse disposent toutes deux d'une webcam 5 Mpx avec identification faciale, et qu'on y retrouve un clavier rétroéclairé… mais seulement en option. Le modèle de 15 pouces est par contre un peu plus lourd (1,5 kg) que son petit frère de 14 pouces, et peut embarquer une batterie de 65 Wh (contre 50 Wh uniquement en 14 pouces).
Les deux appareils misent enfin sur des connectiques nombreuses (deux ports USB-A, deux ports USB-C, une prise casque, une sortie HDMI 1.4 et un lecteur microSD) ainsi que sur une connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.
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