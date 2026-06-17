Annoncé au Computex en parallèle de modèles MSI, ASUS, HP ou encore Surface, le Yoga Pro 9n constitue la vision du PC portable RTX Spark selon Lenovo. Une semaine après son annonce initiale, l'appareil devient un peu moins mystérieux.
Nous ne sommes pas prêts de connaître son prix à lui non plus, et d'importantes zones d'ombre planent encore sur sa fiche technique ou même ses performances, mais le Lenovo Yoga Pro 9n se dévoile un peu plus cette semaine au travers d'un article signé Windows Latest. Voici ce que l'on découvre sur ce nouveau PC portable animé par la nouvelle puce NVIDIA RTX Spark, annoncée au Computex.
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Un modèle enfin visible sous toutes les coutures !
Ce que l'on peut déjà apprécier dans de meilleures conditions que début juin, c'est l'allure générale du PC en lui même. Windows Latest a réussi à mettre la main sur des visuels plus nombreux et en bonne qualité. Jusqu'à présent, l'appareil n'avait en effet été dévoilé que de façon succincte, comme la plupart de ses concurrents d'ailleurs.
On découvre donc plus en détail un modèle premium doté d'un élégant châssis en aluminium usiné CNC, assorti d'un emplacement (magnétique visiblement) permettant de ranger le stylet qui est proposé avec ce nouveau Yoga Pro 9n. L'engin est par ailleurs équipé de connectiques variées avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, une sortie HDMI pleine taille, une prise casque et un lecteur de cartes SD. De quoi répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.
Powered by RTX Spark…
On apprend enfin que le Lenovo Yoga Pro 9n est doté d'un écran OLED de 15 pouces et d'un pavé tactile haptique. On y trouverait aussi six haut-parleurs, un clavier rétroéclairé (mais sans pavé numérique), ainsi qu'une webcam compatible avec l'identification faciale.
Lenovo a par ailleurs prévu une large grille d'aération sous le PC pour maintenir au frais la RTX Spark qui palpite sous le clavier. Cette dernière combine pour rappel 20 cœurs CPU (10 cœurs ARM Cortex-A925 Prime et 10 cœurs Cortex-A725) à une partie graphique regroupant pour sa part 6 144 unités de traitement CUDA. L'ensemble partage enfin jusqu'à 128 Go de mémoire vive pour développer des performances qu'on nous promet généreuses. Sur la plan graphique, la RTX Spark devrait en effet se positionner entre les versions mobiles des RTX 5070 et RTX 5070 Ti.