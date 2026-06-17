Ce que l'on peut déjà apprécier dans de meilleures conditions que début juin, c'est l'allure générale du PC en lui même. Windows Latest a réussi à mettre la main sur des visuels plus nombreux et en bonne qualité. Jusqu'à présent, l'appareil n'avait en effet été dévoilé que de façon succincte, comme la plupart de ses concurrents d'ailleurs.

On découvre donc plus en détail un modèle premium doté d'un élégant châssis en aluminium usiné CNC, assorti d'un emplacement (magnétique visiblement) permettant de ranger le stylet qui est proposé avec ce nouveau Yoga Pro 9n. L'engin est par ailleurs équipé de connectiques variées avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, une sortie HDMI pleine taille, une prise casque et un lecteur de cartes SD. De quoi répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.