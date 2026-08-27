À l'approche de l'IFA et de la rentrée, Lenovo passe à l'offensive sur l'entrée de gamme en annonçant deux nouveaux PC portables gaming abordables rassemblés sous l'égide « LOQ Essential ». Ces modèles sont pensés comme « une porte d’entrée accessible dans l’univers du gaming sur PC ». Voyons ce qu'ils proposent.
En cette fin août, alors qu'il prépare aussi une alternative prometteuse au MacBook Neo, Lenovo annonce l'arrivée prochaine de deux nouveaux PC portables gaming à prix (relativement) contenus : le LOQ Essential 15IPH11 et le LOQ Essential 15IRH11. Attendus l'un comme l'autre fin septembre sur le marché français (en coloris Luna Grey et Eclipse Black), ils se positionnent sur l'entrée de gamme avec des tarifs respectifs de 1599 et 1299 euros.
Coup d'envoi fin septembre, à partir de 1299 euros
Pour maîtriser les coûts de production sur ces deux nouveaux LOQ Essential, Lenovo reste très raisonnable côté specs et opte pour un châssis unique, très largement hérité du LOQ 15i, que nous testions récemment.
On retrouve donc le design râblé (1,7 cm d'épaisseur pour 2,1 kg) et les arêtes très marquées de ce gamer bien connu sur l'entrée / milieu de gamme de Lenovo, au même titre que les connectiques (USB-A 3.2, USB-C Thunderbolt 4 ou USB-C 3.2, prise casque, prise Ethernet, sortie HDMI 2.1) essentiellement centrées à l'arrière du châssis. Même chose pour le combo clavier / trackpad, qui reste très semblable à ce que l'on trouve depuis au moins deux ans sur le LOQ 15i.
À l'exception de la webcam (QHD / 5 Mpx sur le 15IPH11, contre 720p sur le 15IRH11) et de quelques options supplémentaires pour le modèle le plus coûteux (clavier RGB, Thunderbolt 4….), Lenovo mutualise par ailleurs l'écran, la batterie, le chargeur, le stockage, ou encore le modem Wi-Fi. Les LOQ Essential 15IPH11 et 15IRH11 partagent ainsi le même écran IPS Full HD+ / 165 Hz (300 nits, 100% sRGB et 3 ms de temps de réponse) de 15,3 pouces, la même batterie de 60 Wh, le même chargeur 135 W, le même SSD 1 To PCIe Gen 4 et le même modem Wi-Fi 6E.
L'Intel Arc B390 seul à bord d'un des deux modèles : une approche maligne ?
Les deux appareils se distinguent en revanche très fortement l'un de l'autre en termes de tandem CPU / GPU. Le premier (15IPH11) mise en effet uniquement sur une puce Intel Panther Lake Core Ultra X7 358H, couplée à 16 Go de LPDDR5X. Une puce, que nous avons en l'occurrence croisée à de multiples reprises ces derniers mois, principalement sur des PC ultraportables de 14 pouces ou 16 pouces comme le MSI Prestige 14 Flip AI+ ou l'Acer Swift 16 AI.
L'appareil n'embarque donc pas de GPU dédié, préférant à la place se contenter de l'iGPU Arc B390 intégré au sein du Core Ultra X7 358H. Un iGPU que l'on sait suffisamment performant pour délivrer une solide expérience de jeu en Full HD+, définition visée par Lenovo ici. On peut d'ailleurs imaginer qu'à bord d'un grand châssis, la puce d'Intel pourra donner le meilleur d'elle même.
Le second modèle (15IRH11), plus abordable, mise pour sa part sur une configuration Raptor Lake / GeForce RTX très consensuelle sur l'entrée de gamme. On y retrouve en effet un Core 7 230H, épaulé cette fois par un maximum de 32 Go de mémoire vive (DDR5) et par une RTX 3050 6 Go montant à un maximum de 75 W de TGP.
Source : Communiqué de presse Lenovo
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