Pour maîtriser les coûts de production sur ces deux nouveaux LOQ Essential, Lenovo reste très raisonnable côté specs et opte pour un châssis unique, très largement hérité du LOQ 15i, que nous testions récemment.

On retrouve donc le design râblé (1,7 cm d'épaisseur pour 2,1 kg) et les arêtes très marquées de ce gamer bien connu sur l'entrée / milieu de gamme de Lenovo, au même titre que les connectiques (USB-A 3.2, USB-C Thunderbolt 4 ou USB-C 3.2, prise casque, prise Ethernet, sortie HDMI 2.1) essentiellement centrées à l'arrière du châssis. Même chose pour le combo clavier / trackpad, qui reste très semblable à ce que l'on trouve depuis au moins deux ans sur le LOQ 15i.

À l'exception de la webcam (QHD / 5 Mpx sur le 15IPH11, contre 720p sur le 15IRH11) et de quelques options supplémentaires pour le modèle le plus coûteux (clavier RGB, Thunderbolt 4….), Lenovo mutualise par ailleurs l'écran, la batterie, le chargeur, le stockage, ou encore le modem Wi-Fi. Les LOQ Essential 15IPH11 et 15IRH11 partagent ainsi le même écran IPS Full HD+ / 165 Hz (300 nits, 100% sRGB et 3 ms de temps de réponse) de 15,3 pouces, la même batterie de 60 Wh, le même chargeur 135 W, le même SSD 1 To PCIe Gen 4 et le même modem Wi-Fi 6E.