Le principe mérite que l’on s’y attarde. Ici, pas question de retrouver d’un côté la mémoire vive traditionnelle et de l’autre une quantité de VRAM réservée au GPU. Le ProArt P14 repose sur une architecture à mémoire unifiée : la partie CPU (architecture Grace) et la partie GPU (architecture Blackwell) puisent dans le même espace mémoire LPDDR5X. Avec 24 Go, par exemple, c’est donc l’ensemble de la machine qui dispose de ces 24 Go.

Cette approche vise les usages qui peuvent rapidement mettre à genoux un portable classique : intelligence artificielle en local, création vidéo, rendu 3D ou encore développement d’applications exploitant de gros modèles. NVIDIA et ASUS mettent d’ailleurs en avant une plateforme capable d’atteindre jusqu’à 1 pétaflop de performances FP4 pour les charges d’IA. Le RTX Spark associe pour cela un CPU Grace à 20 cœurs et un GPU Blackwell pouvant compter jusqu’à 6 144 cœurs CUDA.