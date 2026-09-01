Alors que des ruptures de stocks semblent déjà se confirmer, ASUS fait le point sur les configurations de son portable NVIDIA Spark, le ProArt P14.
Le ProArt P14 s’apprête à inaugurer une nouvelle génération de PC portables autour de la plateforme RTX Spark de NVIDIA. ASUS détaille désormais les configurations de sa machine 14 pouces – mais un modèle 16 pouces est aussi prévu –, avec une mémoire unifiée de 24 à 128 Go.
Une architecture mémoire dite « unifiée »
ASUS précise les contours de son ProArt P14, l’un des premiers ordinateurs portables à embarquer la plateforme RTX Spark de NVIDIA. Et si, jusque-là, le constructeur avait surtout mis en avant la version équipée de 128 Go de mémoire unifiée, la réalité sera autrement plus accessible : cinq capacités sont effectivement prévues, de 24 à 128 Go, en passant par 32, 48 et 64 Go.
Le principe mérite que l’on s’y attarde. Ici, pas question de retrouver d’un côté la mémoire vive traditionnelle et de l’autre une quantité de VRAM réservée au GPU. Le ProArt P14 repose sur une architecture à mémoire unifiée : la partie CPU (architecture Grace) et la partie GPU (architecture Blackwell) puisent dans le même espace mémoire LPDDR5X. Avec 24 Go, par exemple, c’est donc l’ensemble de la machine qui dispose de ces 24 Go.
Cette approche vise les usages qui peuvent rapidement mettre à genoux un portable classique : intelligence artificielle en local, création vidéo, rendu 3D ou encore développement d’applications exploitant de gros modèles. NVIDIA et ASUS mettent d’ailleurs en avant une plateforme capable d’atteindre jusqu’à 1 pétaflop de performances FP4 pour les charges d’IA. Le RTX Spark associe pour cela un CPU Grace à 20 cœurs et un GPU Blackwell pouvant compter jusqu’à 6 144 cœurs CUDA.
Fiche technique ambitieuse et format compact
Pour autant, le ProArt P14 n’entend pas sacrifier la mobilité sur l’autel de la puissance. Comme son nom l’indique, la machine adopte un écran OLED tactile de 14 pouces affichant une définition de 2 880 x 1 800 pixels à 120 Hz. ASUS annonce par ailleurs jusqu’à 1 600 nits en HDR, de quoi placer le portable dans une catégorie particulièrement intéressante pour les créateurs amenés à travailler directement sur l’écran intégré.
Le plus impressionnant reste peut-être le rapport entre cette fiche technique et le gabarit de la machine. Le ProArt P14 pèse seulement 1,48 kg pour une épaisseur minimale de 13,9 mm. Il embarque malgré tout une batterie de 90 Wh et est fourni avec un adaptateur USB-C de 140 W. Pour le stockage, ASUS prévoit actuellement des SSD PCIe 4.0 de 512 Go ou 1 To.
Contrairement à ce que son positionnement professionnel pourrait laisser penser, le P14 ne fait pas totalement l’impasse sur le jeu. La plateforme RTX Spark prend en charge les technologies DLSS, Reflex et G-SYNC, ce qui permet à ASUS de présenter son ultraportable comme une machine capable de jongler entre création, IA et divertissement. Reste évidemment à voir ce que donnera cette combinaison en conditions réelles, notamment en matière de performances et de consommation.
Il nous faut toutefois souligner une information manquante. C'est même le principal élément qui vous permettra de juger si ces configurations sont faites pour vous : le prix. Hélas, ASUS n’a pas encore communiqué les tarifs des différentes versions du ProArt P14. Le constructeur a néanmoins indiqué que la demande des partenaires pour les premiers systèmes RTX Spark avait dépassé ses prévisions et que la première allocation était déjà réservée avant même le lancement. Les ProArt P14 et P16 sont attendus dans le cadre de la première vague de machines RTX Spark, prévue cet automne.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.