Son principal atout tient dans une boîte, baptisée Pod. À l'intérieur, la pression et la température sont celles d'une pièce ordinaire, et le Pod fournit lui-même l'électricité, l'enregistrement des données, la puissance de calcul et les capteurs de mesure. En plus d'être déjà certifié pour le vol, il est conçu pour qu'une panne à l'intérieur y reste confinée. Les chercheurs n'ont donc pas à prouver que leur expérience supportera le voyage, une démarche technique et administrative qui peut d'ordinaire freiner l'accès à l'espace, et Tumbleweed se charge de l'installer sur la fusée. « Le Pod vous donne l'apesanteur sans avoir à vous soucier de la manière d'y aller », résume d'ailleurs Guillaume Brault, le patron technique et cofondateur de l'entreprise installée à Vienne. La société revendique un accès dix fois moins cher et cinq fois plus rapide.