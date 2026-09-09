Développé et produit intégralement en interne, son moteur STAR-1 carbure au méthane liquide et à l'oxygène liquide (LOX), un duo d'ergols de plus en plus plébiscité par le New Space, notamment pour ses atouts en matière de réutilisation des moteurs. Sa fabrication repose sur l'impression 3D métallique, technologie qui permet à Sirius Space de garder la main sur chaque étape de la production. À terme, ce moteur doit propulser les trois lanceurs réutilisables de la gamme SIRIUS, à savoir SIRIUS 1, SIRIUS 13 et SIRIUS 15, qui sont taillés pour embarquer des charges utiles de moins de 1 100 kg en orbite basse, très précisément.