Les précédentes tentatives de détection du mensonge (caméras thermiques, suivi des pupilles, scanners cérébraux) n'ont rien donné de fiable hors du laboratoire. Silent Talker, qui calculait un score de mensonge à partir de vidéos, a été intégré à iBorderCtrl, un projet européen datant de 2018. Les deux ont disparu.

Pour le juriste Kyri Kotsoglou, l'IA n'arrange rien. Elle peut repérer de nouveaux motifs dans les données du corps, mais rien ne prouve qu'ils signalent un mensonge, faute de savoir qui mentait lors des tests passés. En septembre, le New York Times rapportait qu'une cinquantaine d'officiers de l'état-major avaient passé le test après des articles sur l'épuisement des stocks d'armes américains dans la guerre contre l'Iran. Pour la juriste Marion Oswald, ces tests servent de moyen de pression pour arracher des aveux, pas à obtenir des informations valides.