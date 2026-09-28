Sur 271 millions de miles parcourus sans conducteur, soit environ 437 millions de kilomètres, les robotaxis de Waymo ont été impliqués dans 841 accidents avec blessés de moins que des automobilistes sur une distance équivalente. Pour la première fois, la filiale d’Alphabet traduit ses statistiques de sécurité en nombre d’accidents évités, et les écarts sont plus marqués pour les piétons et les cyclistes.
Waymo exploite plus de 4 000 robotaxis dans 15 villes américaines et a lancé tout récemment son service à Las Vegas. La semaine dernière, l’entreprise a mis à jour son bilan de sécurité. On y apprend notamment que jusqu’à fin juin 2026, ses véhicules ont parcouru 271,3 millions de miles en mode entièrement autonome, soit environ 437 millions de kilomètres. Sur ce total, 50 millions de miles ont été ajoutés depuis la précédente mise à jour, fin mars.
Waymo a toutefois établi ces chiffres en toute indépendance, uniquement sur des rues urbaines. Leur solidité dépend donc de la manière dont l'entreprise reconstitue le comportement de conducteurs humains sur ces trajets.
Waymo chiffre les blessures évitées dans cinq métropoles
Waymo a mené son analyse à Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix et dans la baie de San Francisco. Dans ces cinq métropoles, ses robotaxis ont été impliqués dans 82 % d’accidents avec blessés de moins que des conducteurs humains, quel que soit le responsable de la collision. Sur l’ensemble de la période, il y a eu 841 accidents corporels de moins, d’après les données de sécurité de l'entreprise. Waymo compte au minimum une personne blessée par accident. Elle en conclut qu'au moins 841 personnes ont échappé à une blessure. Pour Waymo, cette distance équivaut à plus de 300 vies entières passées au volant.
Pour les accidents graves ou mortels, la différence est encore plus forte. Ils sont vingt fois moins fréquents, avec une baisse de 95 % et 55 collisions de moins sur la période. Aux intersections, l’écart est de 96 % pour les accidents avec blessés, soit 390 collisions de moins.
Pour les piétons, les robotaxis ont été impliqués dans 93 % d'accidents corporels de moins que les conducteurs humains, soit 86 accidents évités. La baisse est de 86 % pour les cyclistes et de 82 % pour les motocyclistes. L’entreprise a aussi diffusé plusieurs vidéos où ses véhicules évitent une collision de justesse.
Les chiffres de Waymo recoupés par l’IIHS, sur un périmètre limité
L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) est l’institut de recherche des assureurs automobiles américains. Deux mois avant ce bilan, ses chercheurs ont mesuré sur les robotaxis de Waymo un taux d’accidents inférieur de 68 % à celui des conducteurs humains, dans une étude publiée le 23 juillet. Ils ont aussi relevé 81 % d'accidents avec blessés en moins par mile parcouru. L’étude porte sur 50 millions de miles parcourus en mode autonome entre 2021 et 2024, et sur 222 milliards de miles parcourus par les automobilistes des zones concernées. À Austin, les robotaxis ont en revanche eu un taux d'accidents supérieur de 4 %. « Les résultats montrent qu’à une échelle limitée, ces voitures sans conducteur sont plus sûres que les conducteurs humains, qui peuvent avoir les facultés altérées, être somnolents ou manquer d’attention », a estimé David Harkey, président de l'IIHS.
Pour établir sa référence humaine, Waymo utilise les rapports de police et les distances parcourues dans ses zones d’activité. L’entreprise applique ensuite une correction de 32 % aux accidents corporels. Les automobilistes ne signalent en effet pas toujours les accrochages mineurs, alors que Waymo déclare chaque incident à l’agence fédérale de sécurité routière (NHTSA). Ses robotaxis roulent uniquement en ville, jamais sur autoroute, et circulent souvent à vide entre deux courses. Waymo n’a pas encore assez de miles pour isoler les seuls accidents mortels dans ses statistiques.
Les automobilistes américains parcourent plus de 3 000 milliards de miles chaque année. L’échantillon de Waymo est donc très réduit en comparaison, précise Electrek. Pour l’IIHS, le système fédéral de collecte des données n’est pas adapté au suivi des robotaxis à grande échelle. Ces statistiques ne portent sur aucune route européenne. À Munich, où Waymo prévoit un lancement commercial fin 2027, ses véhicules rouleront d’abord avec un conducteur de sécurité à bord.