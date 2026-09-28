Waymo a mené son analyse à Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix et dans la baie de San Francisco. Dans ces cinq métropoles, ses robotaxis ont été impliqués dans 82 % d’accidents avec blessés de moins que des conducteurs humains, quel que soit le responsable de la collision. Sur l’ensemble de la période, il y a eu 841 accidents corporels de moins, d’après les données de sécurité de l'entreprise. Waymo compte au minimum une personne blessée par accident. Elle en conclut qu'au moins 841 personnes ont échappé à une blessure. Pour Waymo, cette distance équivaut à plus de 300 vies entières passées au volant.

Pour les accidents graves ou mortels, la différence est encore plus forte. Ils sont vingt fois moins fréquents, avec une baisse de 95 % et 55 collisions de moins sur la période. Aux intersections, l’écart est de 96 % pour les accidents avec blessés, soit 390 collisions de moins.

Pour les piétons, les robotaxis ont été impliqués dans 93 % d'accidents corporels de moins que les conducteurs humains, soit 86 accidents évités. La baisse est de 86 % pour les cyclistes et de 82 % pour les motocyclistes. L’entreprise a aussi diffusé plusieurs vidéos où ses véhicules évitent une collision de justesse.