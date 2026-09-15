Waymo a lancé son service de voitures sans chauffeur à Las Vegas ce lundi, sa quinzième ville aux États-Unis. L'entreprise arrive sur un marché déjà occupé par Zoox, qui propose des courses payantes depuis le mois d'août, et par Tesla et Uber, autorisés depuis peu par le Nevada à déployer plusieurs milliers de robotaxis supplémentaires.
Waymo débarque dans la ville du péché. Le service dessert un axe entre Boulder Junction et Sahara Avenue, en passant par le Strip, la rue principale de celle qui ne dort jamais. Un second itinéraire relie Spring Valley à Winchester, où des dizaines d'Ojai circulent déjà. Waymo a noué un partenariat avec Zeekr pour développer ce véhicule.
L'Ojai est une camionnette électrique équipée du sixième Waymo Driver, et elle transporte jusqu'à quatre passagers. D'ailleurs, Jackie Hyun, directrice marketing chez Waymo, chante les louanges de son habitacle spacieux. Il desservira les nombreux casinos de la ville, avec lesquels Waymo a signé des partenariats pluriannuels.
Waymo avait reçu plus de 100 000 demandes d'inscription sur liste d'attente avant l'ouverture. « Le lancement public du service de covoiturage autonome de Waymo amène cette technologie directement dans nos rues, et permet aux résidents et aux visiteurs de circuler plus facilement entre les quartiers », a déclaré Shelley Berkley, maire de Las Vegas.
Une arrivée dans un marché déjà bien garni
À Las Vegas, Zoox a commencé à transporter des passagers payants dès le 10 août, plusieurs semaines avant l'arrivée de Waymo. La filiale d'Amazon a ensuite étendu sa desserte à l'aéroport international Harry Reid le 5 septembre dernier, avec des points de prise en charge installés près des tapis à bagages.
Charge désormais à Waymo de convaincre des habitants et des touristes qui montaient déjà à bord des robotaxis de Zoox avant son arrivée.
Jusqu'à 7 000 robotaxis autorisés dans le comté de Clark
Tesla, Waymo et Aviari Services, une structure liée à Uber, ont reçu, le 20 août, l'autorisation d'exploiter des réseaux de véhicules autonomes dans le comté de Clark. Sous ce régime, encadré par les textes NRS et NAC 706B, Tesla a été autorisé à déployer jusqu'à 5 000 véhicules sur un an. Waymo et Aviari Services peuvent chacun en aligner 1 000. Le comté de Clark pourrait compter, d'ici un an, près de 7 000 robotaxis en circulation.
Mais Zoox ne figure pas dans ce décompte. Son exemption est fédérale, accordée directement par le gouvernement américain plutôt que par le régulateur du Nevada. Chaque entreprise doit démarrer ses opérations dans un délai de 120 jours, transmettre ses tarifs avant l'ouverture au public, signaler tout accident conformément à la loi locale et maintenir un contact d'urgence disponible en permanence pour les services de secours.
« Le Nevada a établi un cadre réglementaire pour les sociétés de réseaux de véhicules autonomes, avec un processus clair pour l'innovation et une supervision maintenue », a indiqué Kristopher Sanchez, directeur du département du Commerce et de l'Industrie de l'État du Nevada.
Tesla ne cache pas ses ambitions. Eric Early, ingénieur en chef du programme Cybercab, évoque 2 500 véhicules en circulation d'ici l'an prochain, contre quelques dizaines aujourd'hui.