Waymo débarque dans la ville du péché. Le service dessert un axe entre Boulder Junction et Sahara Avenue, en passant par le Strip, la rue principale de celle qui ne dort jamais. Un second itinéraire relie Spring Valley à Winchester, où des dizaines d'Ojai circulent déjà. Waymo a noué un partenariat avec Zeekr pour développer ce véhicule.

L'Ojai est une camionnette électrique équipée du sixième Waymo Driver, et elle transporte jusqu'à quatre passagers. D'ailleurs, Jackie Hyun, directrice marketing chez Waymo, chante les louanges de son habitacle spacieux. Il desservira les nombreux casinos de la ville, avec lesquels Waymo a signé des partenariats pluriannuels.

Waymo avait reçu plus de 100 000 demandes d'inscription sur liste d'attente avant l'ouverture. « Le lancement public du service de covoiturage autonome de Waymo amène cette technologie directement dans nos rues, et permet aux résidents et aux visiteurs de circuler plus facilement entre les quartiers », a déclaré Shelley Berkley, maire de Las Vegas.

