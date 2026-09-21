Depuis sa fusion avec xAI en février, SpaceX ne cache plus son ambition de mettre l’intelligence artificielle en orbite. Dans cette optique, l’entreprise a présenté Starmind, une constellation qui pourrait compter jusqu’à 1 million de satellites de calcul. Mais un projet de cette taille pose évidemment une question : que deviendront ces engins une fois leur mission terminée ? Et le régulateur américain des télécoms, la FCC, a justement interrogé SpaceX sur le sujet. La société vient justement de lui répondre.