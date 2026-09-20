Vous les avez sans doute croisées sur les réseaux sociaux, ces comptes de « tradwives ». Ces femmes qui revendiquent leur statut de mère et épouse au foyer, entièrement dévouées à leur famille. Elles font tout elles-mêmes, du beurre barate aux tartes en passant par la lessive à la main, le tout avec le sourire et tirées à quatre épingles.

Si elles peuvent vous faire sourire, vous énerver ou réveiller vos instincts féministes, elles ont alerté le FBI.

Dans sa note interne, le Bureau ne nomme aucune application de rencontre, ne cite aucun exemple de profil et précise que ces informations n'ont pas été définitivement évaluées. L'association de transparence gouvernementale Property of the People a obtenu ce document grâce à une demande d'accès aux documents administratifs, puis le Guardian en a révélé le contenu le 17 septembre, et le FBI en a confirmé l'authenticité à NBC News. Mais comment un simple profil de rencontre peut-il servir à exposer quelqu'un ?

