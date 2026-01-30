Les applications de rencontre ont été clairement dans le viseur des hackers durant ce mois de janvier. Car plusieurs viennent de témoigner avoir été victimes de cyberattaques, comme nous le rapporte Bloomberg.

D'après ce dernier, le groupe Bumble, qui possède les applications Bumble et Badoo, a confirmé que le compte de l'un de ses sous-traitants « a récemment été compromis dans le cadre d'une attaque de phishing. » La direction du groupe affirme que les hackers n'auraient pas eu accès à la base de données des membres, ni aux comptes, messages et profils des utilisateurs.

Le groupe Match, à la tête notamment de Tinder, Hinge ou bien OkCupid, a aussi été la cible d'une attaque par phishing. Dans ce cas, la direction a admis que les pirates auraient pu accéder à « une quantité limitée de données utilisateur ».