Selon l’avis de marché, ces robots « améliorent la sécurité du personnel, appuient une prise de décision opérationnelle éclairée et élargissent la capacité du ministère de la Sécurité intérieure à répondre aux incidents survenant dans des zones dangereuses, confinées, instables ou difficiles d'accès ».

Boston Dynamics a défendu, dans une déclaration transmise à 404 Media, des usages jugés légitimes, de la détection de gaz dangereux à la recherche et au sauvetage. Les géants de la tech utilisent aussi ces robots-chiens pour surveiller leurs centres de données.

Boston Dynamics avait pourtant cosigné, en 2022, une lettre ouverte avec plusieurs autres fabricants de robots, après qu’un collectif artistique a fixé une arme à peinture sur un robot Spot. Les signataires avaient alors promis de ne pas armer leurs machines à usage général. Cette promesse ne concernait toutefois pas les robots conçus spécifiquement pour un usage militaire, exclus du champ de l'engagement . L'avis de marché prévoit, pour ce contrat à prix fixe et sans mise en concurrence, une livraison sur la base militaire de Fort Benning.

