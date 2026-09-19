Le 21 août, selon CBS News, des spécialistes de cyberprotection des garde-côtes et des opérateurs de la Cyber Action Team du FBI sont montés à bord du VL Prosperity, avec des policiers et un inspecteur de navire. Les équipes ont passé quatre jours à évaluer les systèmes informatiques du supertanker. Après les révélations iraniennes, les autorités américaines ont attendu septembre pour reconnaître l'intervention.

Les garde-côtes ont indiqué n'avoir reçu aucun signalement de perturbation opérationnelle ni de danger pour l'équipage. « Ils ont commencé par évaluer les systèmes informatiques et les autres systèmes du navire, et ils ont bien trouvé une activité informatique malveillante », a expliqué Amy Grable, contre-amiral à la tête du Cyber Command des garde-côtes américains, à CBS News. L'unité de cyberprotection des garde-côtes a mené entre 40 et 50 missions d'évaluation à bord de navires en un an, a-t-elle précisé.

Le 24 août, comme le rapporte WebProNews, une seconde équipe a inspecté le Kohaku. Ce gazier de 227 mètres bat pavillon des îles Marshall et transporte du gaz de pétrole liquéfié vers le Texas. Les garde-côtes n'ont pas communiqué le nom des deux navires, précise TechCrunch. Les équipages et les armateurs ont coopéré avec les enquêteurs. Ceux-ci ont vérifié l'intégrité des systèmes opérationnels et informatiques des deux bâtiments.

Selon un membre d'équipage non identifié cité par Mehr, des pirates auraient réduit le débit du liquide de refroidissement et augmenté le régime des moteurs du VL Prosperity. Ils auraient aussi perturbé la navigation.