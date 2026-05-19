Le détroit d'Ormuz, couloir de 39 kilomètres de large par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial, concentre depuis mars 2026 à peu près toutes les tensions géopolitiques imaginables. Péage en crypto, blocage naval, menaces iraniennes contre les câbles Internet sous-marins, sans oublier les data centers du projet Stargate pris pour cible. Selon un document obtenu par l'agence de presse Fars News (affiliée aux Gardiens de la révolution), le ministère iranien de l'Économie a lancé le 16 mai une plateforme d'assurance maritime numérique baptisée « Hormuz Safe », adossée au Bitcoin. Les primes sont payées en cryptomonnaie, les polices délivrées sur la blockchain, et la couverture s'activerait dès confirmation de la transaction. L'Iran projette plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels grâce à ce dispositif, un chiffre qu'aucune source indépendante n'a corroboré à ce jour.

Du péage crypto à l'assurance blockchain

Hormuz Safe propose aux armateurs et propriétaires de cargaisons une « assurance numérique rapide et vérifiable ». La couverture porte sur les risques d'inspection, de détention et de confiscation de navires dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Les dommages de guerre directs sont explicitement exclus des polices standard (on appréciera la nuance). Les primes sont réglées en Bitcoin ou en d'autres cryptomonnaies, et un reçu signé avec vérification chiffrée est délivré au propriétaire de la cargaison dès la confirmation on-chain.

En mars 2026, le parlement iranien avait codifié un système de péage pour le détroit, opéré par les Gardiens de la révolution, avec des tarifs pouvant atteindre 2 millions de dollars par voyage. Quelques semaines plus tard, les États-Unis saisissaient 344 millions de dollars en stablecoins USDT liés au régime iranien. L'Iran, qui utilisait jusque-là les stablecoins pour stabiliser le rial et régler ses échanges commerciaux, a visiblement tiré les leçons de cette saisie. Le passage au Bitcoin (que personne ne peut geler ni saisir, contrairement aux stablecoins qui dépendent d'un émetteur centralisé comme Tether) n'est pas anodin.