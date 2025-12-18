Le citoyen bulgare a rapidement été relâché, sans poursuites, alors que le Letton est depuis mis en examen et placé en détention provisoire. Plusieurs chefs d'accusation sont portés contre lui, parmi lesquels l'« atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ».

Car c'est bien le soupçon d'une ingérence étrangère qui domine les investigations. Comme le rapporte Le Parisien, la DGSI travaille sur cette hypothèse, avec comme coupable potentiel en haut de la liste, la Russie. L'affaire a par ailleurs tout de suite pris une dimension européenne, avec plusieurs perquisitions effectuées dans le même temps du côté de la Lettonie.

Pour ce qui est du boîtier-espion, qui a l'allure, selon Le Parisien, d'une « sorte de clé USB ou de disque dur », il a été envoyé en expertise afin de connaître en détail son fonctionnement. Pour le moment, la justice étudie plusieurs hypothèses, dont celle d'un détournement de navire, dans le cadre d'une prise d'otage ou d'une attaque violente. Si la Russie est dans le viseur des enquêteurs, pour le moment aucun lien matériel n'a été établi entre le suspect letton et les services de ce pays.