LG avec son Zero Connect Box, puis Samsung avec son boitier One Connect, ont commencé à faire disparaître une partie des câbles qui s'accumulent derrière les téléviseurs. Mais ces solutions restent étroitement liées à certains modèles des deux constructeurs. Fondée en 2003 et spécialisée dans les solutions audio et vidéo sans fil, Nyrius reprend une idée assez proche avec son Phoenix Home, sous la forme d'un accessoire indépendant.



Le fonctionnement est simple : un émetteur est relié en HDMI à la source, tandis qu'un récepteur vient se brancher au téléviseur, au moniteur ou au vidéoprojecteur. Entre les deux, plus besoin de câble HDMI. N'importe quelle source équipée d'une sortie HDMI peut théoriquement être utilisée, qu'il s'agisse d'un lecteur Blu-ray, d'un boîtier multimédia, d'un PC ou de la sortie d'un amplificateur home cinéma. L'installation n'est toutefois pas entièrement sans fil puisque l'émetteur et le récepteur disposent chacun de leur propre alimentation secteur.