Faire disparaître un long câble HDMI sans changer de téléviseur ou de vidéoprojecteur : c'est la promesse du Phoenix Home de Nyrius. Ce boîtier transmet un signal 4K à 60 Hz sans fil sur plusieurs dizaines de mètres, avec toutefois une concession importante pour les joueurs.
LG avec son Zero Connect Box, puis Samsung avec son boitier One Connect, ont commencé à faire disparaître une partie des câbles qui s'accumulent derrière les téléviseurs. Mais ces solutions restent étroitement liées à certains modèles des deux constructeurs. Fondée en 2003 et spécialisée dans les solutions audio et vidéo sans fil, Nyrius reprend une idée assez proche avec son Phoenix Home, sous la forme d'un accessoire indépendant.
Le fonctionnement est simple : un émetteur est relié en HDMI à la source, tandis qu'un récepteur vient se brancher au téléviseur, au moniteur ou au vidéoprojecteur. Entre les deux, plus besoin de câble HDMI. N'importe quelle source équipée d'une sortie HDMI peut théoriquement être utilisée, qu'il s'agisse d'un lecteur Blu-ray, d'un boîtier multimédia, d'un PC ou de la sortie d'un amplificateur home cinéma. L'installation n'est toutefois pas entièrement sans fil puisque l'émetteur et le récepteur disposent chacun de leur propre alimentation secteur.
Du 4K 60 Hz à travers les murs
Le Phoenix Home transmet un signal allant jusqu'en 4K à 60 Hz, avec prise en charge du Dolby Atmos, du Dolby Digital, du DTS et de l'audio 7.1. La liaison fonctionne sur la bande des 5 GHz et ne nécessite ni application ni connexion au réseau Wi-Fi domestique.
Une inconnue subsiste en revanche pour les usages home cinéma : la fiche technique ne mentionne ni HDR10 ni Dolby Vision. Difficile, dans ces conditions, de garantir leur transmission, alors qu'il s'agit évidemment d'un point important pour regarder des films et séries en 4K HDR.
Le constructeur annonce jusqu'à 23 mètres de portée à travers des murs, sols et plafonds, et jusqu'à 152 mètres en ligne de vue. De quoi envisager quelques installations intéressantes, notamment pour relier un vidéoprojecteur installé loin des sources sans tirer un câble HDMI à travers la pièce. Un prolongateur infrarouge est également fourni afin de continuer à piloter l'appareil source à distance.
C'est finalement là que le Phoenix Home se distingue des boîtiers sans fil proposés avec certains téléviseurs Samsung ou LG : il n'est pas lié à un écran particulier et peut fonctionner avec n'importe quel appareil équipé d'une connexion HDMI compatible.
Pour le cinéma oui, pour jouer beaucoup moins
La contrepartie la plus évidente concerne la latence : Nyrius annonce jusqu'à 88 ms, soit un peu plus de cinq images de retard à 60 Hz. C'est beaucoup lorsqu'un téléviseur moderne peut descendre sous les 10 ms en mode Jeu.
Le Phoenix Home plafonne par ailleurs à 4K 60 Hz et ne remplace pas une liaison HDMI 2.1 pour profiter du 120 Hz ou du VRR avec une console ou un PC récent.
Pour regarder des films, des séries ou simplement déporter ses appareils dans une autre partie de la pièce, le compromis paraît en revanche beaucoup moins gênant.
Le Phoenix Home est actuellement vendu 199,97 dollars par Nyrius. Le produit est commercialisé en Amérique du Nord, mais aucune disponibilité française n'a pour l'instant été annoncée.